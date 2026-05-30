Exportaciones bajo Regímenes Aduaneros crecen 18,1% y superan US$ 4.230 millones

El Régimen General (incluyen las exportaciones a consumo de productos como: carnes, cereales, granos de soja y sus derivados, electricidad, entre otros) continuó concentrando la mayor parte de las exportaciones. En abril de 2026 sumó US$ 936,3 millones, equivalente al 90% del total exportado. No obstante, este monto se ubicó US$ 197,1 millones por debajo del registrado en marzo de 2026 (US$ 1.133,4 millones), lo que implicó una reducción mensual de 17,4%. En comparación con abril de 2025, el Régimen General mostró un aumento de US$ 113,6 millones (+13,8%), consolidando una evolución favorable en términos interanuales.

Por su parte, las exportaciones bajo el Régimen de Maquila alcanzaron US$ 101,3 millones en abril de 2026. Aunque se ubicaron US$ 32,3 millones por debajo del nivel observado en febrero de 2026, cuando alcanzaron US$ 133,6 millones, mantuvieron una participación cercana al 10% del total exportado. En la comparación interanual, la Maquila registró un incremento de US$ 9,8 millones respecto a abril de 2025 (US$ 91,5 millones), lo que representa un crecimiento de 10,6%. Los resultados reflejan que el Régimen continúa con una contribución relevante a la diversificación de las exportaciones paraguayas.

El análisis acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 muestra exportaciones por US$ 4.230,4 millones, cifra superior en US$ 648 millones a los US$ 3.583,4 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa una expansión de 18,1% interanual. Dentro de este resultado, el Régimen General acumuló US$ 3.700,6 millones, con un crecimiento de US$ 489,6 millones (+15,2%) frente al primer cuatrimestre de 2025. A su vez, la Maquila sumó US$ 469,8 millones, equivalente a un aumento de US$ 107,6 millones (+29,7%) respecto al mismo periodo del año anterior.

Las Zonas Francas mantuvieron una participación reducida dentro del total exportado, con valores mensuales que oscilaron entre US$ 2,5 millones y US$ 3,3 millones durante los primeros meses de 2026. En abril registraron US$ 2,9 millones, superior a los US$ 1,9 millones observados en abril de 2025.

Los datos del Banco Central del Paraguay evidencian que, pese a la corrección observada en abril tras el fuerte repunte de marzo, las exportaciones paraguayas continúan mostrando un desempeño superior al del año anterior. Sin embargo y aunque las exportaciones bajo Regímenes Aduaneros crecieron cercano al 20% en dólares durante el primer cuatrimestre de 2026, el incremento medido en guaraníes sería menor debido a que cada dólar exportado se convirtió en una menor cantidad de moneda local. Esta situación adquiere especial relevancia para sectores como la agroindustria y la maquila, cuyos ingresos se encuentran dolarizados mientras gran parte de sus costos operativos se realizan en guaraníes.

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* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones