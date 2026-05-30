Economía
30 de mayo de 2026 a la - 01:00

Exportaciones bajo Regímenes Aduaneros crecen 18,1% y superan US$ 4.230 millones

Carnes, cereales, granos de soja y derivados concentran mayor parte de exportaciones.
Carnes, cereales, granos de soja y derivados concentran mayor parte de exportaciones.Archivo, ABC Color

De acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones bajo regímenes aduaneros alcanzaron US$ 1.040,4 millones en abril de 2026, lo que representó una disminución de US$ 262,8 millones respecto a marzo de 2026, cuando se habían ubicado en US$ 1.303,3 millones. En términos relativos, la caída mensual fue de 20,2%. A pesar de este retroceso, el valor exportado en abril se mantuvo por encima del registrado en abril de 2025, que había totalizado US$ 916,2 millones, con un incremento interanual de US$ 124,3 millones (+13,6%).

Por ABC Color

El Régimen General (incluyen las exportaciones a consumo de productos como: carnes, cereales, granos de soja y sus derivados, electricidad, entre otros) continuó concentrando la mayor parte de las exportaciones. En abril de 2026 sumó US$ 936,3 millones, equivalente al 90% del total exportado. No obstante, este monto se ubicó US$ 197,1 millones por debajo del registrado en marzo de 2026 (US$ 1.133,4 millones), lo que implicó una reducción mensual de 17,4%. En comparación con abril de 2025, el Régimen General mostró un aumento de US$ 113,6 millones (+13,8%), consolidando una evolución favorable en términos interanuales.

Por su parte, las exportaciones bajo el Régimen de Maquila alcanzaron US$ 101,3 millones en abril de 2026. Aunque se ubicaron US$ 32,3 millones por debajo del nivel observado en febrero de 2026, cuando alcanzaron US$ 133,6 millones, mantuvieron una participación cercana al 10% del total exportado. En la comparación interanual, la Maquila registró un incremento de US$ 9,8 millones respecto a abril de 2025 (US$ 91,5 millones), lo que representa un crecimiento de 10,6%. Los resultados reflejan que el Régimen continúa con una contribución relevante a la diversificación de las exportaciones paraguayas.

El análisis acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 muestra exportaciones por US$ 4.230,4 millones, cifra superior en US$ 648 millones a los US$ 3.583,4 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa una expansión de 18,1% interanual. Dentro de este resultado, el Régimen General acumuló US$ 3.700,6 millones, con un crecimiento de US$ 489,6 millones (+15,2%) frente al primer cuatrimestre de 2025. A su vez, la Maquila sumó US$ 469,8 millones, equivalente a un aumento de US$ 107,6 millones (+29,7%) respecto al mismo periodo del año anterior.

Exportaciones por Regímenes Aduaneros
Exportaciones por Regímenes Aduaneros

Las Zonas Francas mantuvieron una participación reducida dentro del total exportado, con valores mensuales que oscilaron entre US$ 2,5 millones y US$ 3,3 millones durante los primeros meses de 2026. En abril registraron US$ 2,9 millones, superior a los US$ 1,9 millones observados en abril de 2025.

Los datos del Banco Central del Paraguay evidencian que, pese a la corrección observada en abril tras el fuerte repunte de marzo, las exportaciones paraguayas continúan mostrando un desempeño superior al del año anterior. Sin embargo y aunque las exportaciones bajo Regímenes Aduaneros crecieron cercano al 20% en dólares durante el primer cuatrimestre de 2026, el incremento medido en guaraníes sería menor debido a que cada dólar exportado se convirtió en una menor cantidad de moneda local. Esta situación adquiere especial relevancia para sectores como la agroindustria y la maquila, cuyos ingresos se encuentran dolarizados mientras gran parte de sus costos operativos se realizan en guaraníes.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones