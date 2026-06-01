Avanza la pavimentación de este tramo de Cordillera, por casi G. 20.000 millones

Tras la limpieza de la franja de dominio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que avanza con las tareas de regularización asfáltica en los primeros sectores del trayecto de 16 kilómetros que conecta las ciudades de Caacupé y Piribebuy, en el departamento de Cordillera.

Según la institución, esta etapa resulta fundamental para preparar la superficie sobre la cual se ejecutarán las mejoras previstas. De forma paralela, también se desarrollan obras complementarias y trabajos hidráulicos destinados a optimizar las condiciones de la vía.

De acuerdo con los datos del MOPC, la rehabilitación de este corredor beneficiará directamente a más de 80.000 habitantes, especialmente de los distritos de Caacupé y Piribebuy.

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Obra de casi G. 20.000 millones

Mediante la Resolución N.º 2077/25, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Claudia Centurión, adjudicó la ejecución de los trabajos a la empresa Iniciativas Constructivas S.A., representada por Celso Isidro Moreno Villalba y Edgar Osvaldo Ahrens Barrios, por un monto de G. 19.692.361.855.

La inversión permitirá reducir los tiempos de viaje y mejorar el acceso a servicios, establecimientos productivos y atractivos turísticos, fortaleciendo el desarrollo de una de las zonas más dinámicas del departamento.

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Alcance de los trabajos

Las intervenciones contemplan la limpieza de la franja de dominio y de los sistemas de drenaje existentes, incluyendo cunetas, alcantarillas y otras obras hidráulicas. Asimismo, se prevé la puesta a punto de los sectores empedrados para posteriormente ejecutar la regularización y la colocación de la carpeta asfáltica, informó la cartera.

El contrato también incluye obras complementarias orientadas a reforzar la seguridad vial y garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura.

Con esta inversión, el MOPC busca dar una solución de largo plazo a una conexión estratégica para los habitantes de Cordillera.