Economía
01 de junio de 2026 a la - 17:16

Avanza la pavimentación de este tramo de Cordillera, por casi G. 20.000 millones

Tres trabajadores, uno con camiseta naranja, operan al lado de una motoniveladora amarilla en una carretera rodeada de vegetación.
Trabajadores realizan labores de asfalto en el tramo Caacupé – Piribebuy bajo un cielo nublado.

El MOPC informó que ya se inició la regularización asfáltica de los primeros sectores del tramo de 16 kilómetros de un tramo de Cordillera. La obra, adjudicada por casi G. 20.000 millones, busca mejorar la conectividad y beneficiar a más de 80.000 habitantes de dicho departamento.

Por ABC Color

Tras la limpieza de la franja de dominio, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que avanza con las tareas de regularización asfáltica en los primeros sectores del trayecto de 16 kilómetros que conecta las ciudades de Caacupé y Piribebuy, en el departamento de Cordillera.

Según la institución, esta etapa resulta fundamental para preparar la superficie sobre la cual se ejecutarán las mejoras previstas. De forma paralela, también se desarrollan obras complementarias y trabajos hidráulicos destinados a optimizar las condiciones de la vía.

De acuerdo con los datos del MOPC, la rehabilitación de este corredor beneficiará directamente a más de 80.000 habitantes, especialmente de los distritos de Caacupé y Piribebuy.

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Carretera recientemente asfaltada en un entorno rural, rodeada de vegetación densa y árboles, sin personas visibles.
Se mejora el tramo Caacupé – Piribebuy con asfalto reciente en un área rural.

Obra de casi G. 20.000 millones

Mediante la Resolución N.º 2077/25, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Claudia Centurión, adjudicó la ejecución de los trabajos a la empresa Iniciativas Constructivas S.A., representada por Celso Isidro Moreno Villalba y Edgar Osvaldo Ahrens Barrios, por un monto de G. 19.692.361.855.

La inversión permitirá reducir los tiempos de viaje y mejorar el acceso a servicios, establecimientos productivos y atractivos turísticos, fortaleciendo el desarrollo de una de las zonas más dinámicas del departamento.

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Carretera recientemente asfaltada en un entorno rural, rodeada de vegetación densa y árboles, sin personas visibles.
Se mejora el tramo Caacupé – Piribebuy con asfalto reciente en un área rural.

Alcance de los trabajos

Las intervenciones contemplan la limpieza de la franja de dominio y de los sistemas de drenaje existentes, incluyendo cunetas, alcantarillas y otras obras hidráulicas. Asimismo, se prevé la puesta a punto de los sectores empedrados para posteriormente ejecutar la regularización y la colocación de la carpeta asfáltica, informó la cartera.

El contrato también incluye obras complementarias orientadas a reforzar la seguridad vial y garantizar una mayor durabilidad de la infraestructura.

Con esta inversión, el MOPC busca dar una solución de largo plazo a una conexión estratégica para los habitantes de Cordillera.