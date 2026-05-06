¿Por qué la avenida Avelino Martínez costará hasta US$ 6,6 millones por km?

Las obras de mejoramiento de la avenida Avelino Martínez, en San Lorenzo, comenzaron con los primeros desvíos y trabajos preliminares, en medio de dudas por el elevado costo final que tendrá el proyecto.

Es que, la intervención que abarca casi 6 kilómetros hasta su conexión con Tres Bocas (ruta PY01) y la ruta PY02, demandará una inversión total de G. 242.759 millones (unos US$ 39,8 millones al cambio actual), lo que significa un costo de unos US$ 6,6 millones por kilómetro, muy por encima del precio de las rutas en el país (entre US$ 1 y 2 millones por km).

ABC preguntó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por qué se tiene tal costo y este sostiene que la comparación con carreteras convencionales es incorrecta.

Dos elementos particulares dentro del costo

El director de Vialidad de la institución, ingeniero Alejandro Bordón, dijo a nuestro diario que, por un lado, el cálculo varía por el tipo de cambio (ahora el dólar está muy bajo, entonces el monto al pasar de guaraní a esa moneda parece ser más alto).

Por otro lado, sobre todo el costo varía por las características técnicas del proyecto que requerirá una importante dimensión de desagües pluviales, ya que se trata de una zona inundable con cada lluvia.

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“En el momento de la planificación, el dólar estaba en torno a G. 7.800. A esos valores, el costo ronda los 5 millones de dólares por kilómetro. Hoy el dólar tuvo un desplome de casi el 20%, y eso eleva el cálculo a unos seis millones”, señaló.

No obstante, incluso con ese ajuste, la obra sigue ubicándose por encima de referencias habituales.

Al respecto, Bordón insistió en que se trata de una intervención urbana compleja, con un fuerte componente hidráulico que incide directamente en el presupuesto.

Obra de Avelino Martínez: el peso del drenaje en el costo

Uno de los principales factores que explican el costo es el sistema de desagüe pluvial. Según el MOPC, el proyecto contempla unos 9.000 metros de alcantarillas, una longitud que incluso supera el 50% del total del tramo intervenido.

“Este es un proyecto distinto, de características urbanas. Tenemos casi 9.000 metros de alcantarillas, además de entre 12.000 y 13.000 metros cúbicos de hormigón”, detalló Bordón.

El funcionario indicó que el sistema incluye alcantarillas celulares y tubulares de distintas dimensiones, con configuraciones simples, dobles y hasta triples, diseñadas en función de estudios hidrológicos del área.

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“Históricamente allí hubo problemas de raudales. Uno delimita las cuencas de aporte y tiene que canalizar toda esa agua hacia puntos de descarga. Esa suma de estructuras es lo que lleva a esa longitud de alcantarillas”, explicó.

Bordón insistió que el impacto de este componente fue determinante en el costo total. “En este tipo de proyectos, el drenaje puede representar entre el 30% y el 50% del presupuesto”, afirmó.

Cambio estructural pavimento rígido y nueva base

Además del drenaje, la obra contempla la reconstrucción completa de la estructura vial. El proyecto prevé la demolición del pavimento existente y la construcción de un nuevo paquete con subrasante mejorada, base granular y losa de hormigón (pavimento rígido).

“Estamos hablando de un pavimento rígido de entre 22 y 23 centímetros, que tiene un costo inicial mayor que el asfalto, pero una vida útil más larga y menor mantenimiento”, sostuvo Bordón.

El objetivo es eliminar los “problemas crónicos” de la avenida, especialmente tras las lluvias. “La realidad de los baches después de cada lluvia ya no va a existir, porque el agua va a estar bien conducida y el pavimento va a responder mejor”, aseguró.

Interferencias urbanas y ejecución por etapas

Otro factor que encarece la obra es su ejecución en zona urbana consolidada, donde existen múltiples interferencias.

“Tenemos aductoras, cañerías de agua, servicios. Todo eso se tiene que considerar. No es lo mismo que construir en una traza nueva”, explicó el director de Vialidad.

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Actualmente, los trabajos se concentran en la adecuación de desvíos y bacheo de vías alternativas. El inicio de las excavaciones dependerá de las condiciones climáticas, ya que el plan prevé cerrar las zanjas en un máximo de 48 horas para evitar mayores inconvenientes.

En paralelo, se ejecutan obras en la zona del arroyo San Lorenzo, donde se instalarán alcantarillas cuádruples como parte del sistema de descarga.

Plazos y posibles ajustes: ¿Cuándo podría terminar la obra?

El contrato establece un plazo total de 24 meses, de los cuales ya transcurrieron cuatro desde la orden de inicio en enero de este año. Según el MOPC, la obra debería concluir en enero de 2028.

Cada frente de trabajo tendrá plazos parciales de entre 90 y 120 días, dependiendo de la complejidad de los sistemas de drenaje.

El proyecto también contempla la revisión del diseño ejecutivo por parte de las empresas adjudicadas, lo que abre la posibilidad de ajustes.

“Todavía no tenemos el cómputo final de esa revisión, pero está dentro de lo permitido en el pliego. Podrían darse variaciones”, admitió Bordón.

En conclusión, el MOPC defendió que el alto costo responde a una combinación de factores como el tipo de cambio, la reconstrucción total de la vía, la ejecución en zona urbana y, principalmente, la magnitud del sistema de drenaje, para evitar que la avenida vuelva a deteriorarse tras cada lluvia.

victor.ferreira@abc.com.py