MEF impulsa medidas de austeridad, pero ministro viaja a París en medio de reclamo de proveedoras

Mientras constructoras y farmacéuticas esperan respuestas del MEF sobre la polémica Resolución N.º 296, que traslada a las proveedoras del Estado los costos financieros derivados de millonarias deudas públicas, el ministro de Economía, Óscar Lovera, anunció que se ausentará del país durante una semana para cumplir una agenda oficial en París, Francia. Este viaje de Lovera se da tras apenas unos días de que el Ejecutivo haya emitido el decreto 6120 justamente por pedido del MEF, donde se dispuso medidas de optimización y limitación de gastos no esenciales.

Viaje se da justo cuando sectores cuestionan resolución

La comunicación sobre el viaje se conoció en momentos en que crecen los cuestionamientos del sector privado a la reglamentación emitida por el MEF el pasado viernes por la noche, mediante la cual se estableció el régimen de cesión de derechos de cobro o factoraje para cancelar obligaciones pendientes con empresas proveedoras del Estado, principalmente de los sectores farmacéutico y de la construcción.

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La Resolución N.º 296 dispone que las deudas exigibles alcanzadas por el mecanismo corresponden hasta el Ejercicio Fiscal 2025 y, al mismo tiempo, establece que la operación no generará para el fisco ninguna obligación adicional al monto neto del crédito cedido. En la práctica, esto implica que las comisiones, intereses y demás costos financieros derivados de la cesión de los créditos deberán ser absorbidos por las propias empresas acreedoras.

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Reglamentación genera preocupación

La medida ha generado preocupación entre las proveedoras, que sostienen que el esquema termina trasladando al sector privado el costo de las demoras del Estado en el pago de sus compromisos, pese a que las obligaciones pendientes son responsabilidad de la administración pública.

Cabe señalar que está pendiente de tratamiento un proyecto de Ley que modifica el artículo 279 a fin de ampliar el alcance de la normativa e incluir servicios esenciales en la cesión de deuda. El plan también contempla que los gastos financieros sean asumidos por el Estado. El proyecto figura nuevamente en agenda de Senado para su tratamiento el día de mañana.

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Una semana fuera el país

En medio de este escenario, el MEF informó que Lovera permanecerá una semana fuera del país para participar de “importantes reuniones con representantes de organismos internacionales y multilaterales”, según señala el comunicado oficial difundido por la cartera económica.

De acuerdo con el boletín, el ministro participará del 18.º Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (ALC), denominado “Desbloqueando oportunidades en un mundo cambiante”, organizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia Francesa de Desarrollo.

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Asimismo, la agenda oficial contempla su participación en la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, además de encuentros bilaterales con representantes de organismos financieros internacionales para abordar temas económicos y financieros de interés para el país.

Durante el viaje de Lovera, quedará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional, Andrea Picaso, quien fue designada como ministra sustituta hasta la culminación de la misión oficial en París.