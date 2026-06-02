¡Oportunidad laboral! El BID busca este perfil para una consultoría

Desde BID Invest se dio a conocer el interés de contar con una persona para una consultoría de análisis financiero para sumarse al equipo del banco en Asunción.

“Esta una excelente oportunidad para quienes desean aportar al desarrollo de Paraguay desde el sector privado y de una institución con alcance regional”, detalló al respecto Alonso Chaverri, representante del Grupo BID en Paraguay.

Asimismo, el perfil buscado es de profesionales con formación en finanzas, economía, administración de empresas o áreas afines, con al menos dos años de experiencia progresiva en originación de préstamos, estructuración financiera o gestión de portafolio.

Entre otros puntos a ser “valorados” están las las capacidades analíticas, la experiencia en modelación financiera y el dominio del inglés, junto con otro idioma oficial del banco, que son español, francés o portugués.

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Cómo postularse y fecha límite

Las postulaciones estarán para el cargo estarán abiertas hasta el 8 de junio de 2026 en este enlace, en el que también se encuentran más datos.

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Por otra parte, desde la institución detallan que el salario será “competente al cargo”.

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