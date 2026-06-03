MEF pagó cerca de US$ 60 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que entre el lunes y hoy miércoles abonó G. 368.462millones (US$ 59,91 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 25 y viernes 29 de mayo de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que, los G. 368.462 millones se abonaron con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”.

Los pagos corresponden a proveedores de los ministerios de Salud, de Defensa Pública, de Economía y Finanzas, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Tecnologías de la Información y Comunicación, de Interior, de la Niñez y Adolescencia, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, del Ministerio Público, Justicia Electoral, entre otras instituciones del Estado.

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Calendarios de pagos disponibles en web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.