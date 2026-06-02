Capaco rechaza resolución del MEF y la considera inviable para saldar deudas con constructoras

El titular de la Capaco lanzó duras críticas contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la resolución 296 que emitió el viernes último y sostuvo que el sector de la construcción del país no está de acuerdo con la normativa. “Es imposible aceptar esos números y esas cifras. Nosotros le vamos a financiar al Estado paraguayo y vamos a pagar los intereses por financiar al Gobierno. No tiene ningún sentido”, afirmó este martes en conversación con ABC Color.

Explicó que ninguna empresa proveedora tomará esa resolución ya que perderá mucho dinero. “Los bancos usarán una tasa del 7 u 8% y la financiación obligadamente será a 3 años”, explicó.

En estas condiciones, dijo que el sector deberá asumir en esos 3 años entre 21 a 24% de intereses. “Entonces de una factura de US$ 100 millones las empresas proveedoras cobrarán US$ 76 o 78 millones y nuestros márgenes no llegan a eso. Esta herramienta al sector constructor no le sirve”, reiteró Heisecke.

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Rechazo a propuesta del MEF

El comunicado, emitido en la tarde de este martes, refiere que Capaco reafirma su rechazo a la propuesta del MEF porque:

• Traslada el costo al sector privado: las empresas que ya cumplieron deben asumir descuentos financieros para cobrar lo que el Estado les debe.

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• Obliga a renunciar a derechos contractuales: para acceder al cobro, se exige resignar intereses por mora que están establecidos en los contratos y en la ley.

• No es una medida equitativa: el Estado difiere pagos hasta por 3 años, mientras las empresas absorben el costo inmediato.

• Consolida una carga desigual: quienes financiaron obras públicas terminan asumiendo también el costo de lo que el Gobierno pretende presentar como solución, lo que sienta un “nefasto precedente”.

Reiteran en el comunicado de que regularizar la deuda es urgente y que no es razonable presentar como propuesta de cumplimiento lo que en realidad es un castigo al que ya cumplió.

El boletín de Capaco cierra explicando que el sector se encuentra abierto al diálogo para construir alternativas justas y equilibradas.

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Sector vial quiere desembolsos similares a los de abril y mayo

En otro momento de la entrevista, el presidente de Capaco, Heisecke afirmó que hace un par de meses referentes del sector se reunieron con el ministro del MEF, Óscar Lovera y que en esa oportunidad él se habría comprometió a pagar US$150 millones, entre los meses de abril y mayo, de los cuales el Estado llegó a desembolsar US$148 millones.

“Esos desembolsos en cierta manera hicieron una reactivación de las obras y las empresas volvieron con todo a trabajar. Eso signfica que los niveles de ejecución de obras aumentaron de forma importante en esos dos meses”, afirmó.

El empresario dijo que los últimos pagos realizados por parte del Estado hicieron que las empresas, en cierta medida también puedan pagar sus deudas antiguas con sus proveedores. “Pensamos que si continúa en ese mismo sentido, la cadena de pagos se reactivará y será sostenible para las empresa constructoras”, refirió.

En ese sentido dijo que las empresas proveedoras aguardan que el Gobierno continúe desembolsando de la misma manera en que lo vino realizando en abril y mayo.

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Cavialpa contra normativa del MEF

En esa misma línea, el sábado último también se había pronunciado al respecto Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), quien coincidió con Heisecke en que la normativa emitida por el MEF el viernes último (resolución 296) no sería una solución para disminuir la deuda y que se vuelve absolutamente inviable para el sector.