MEF pagó cerca de US$ 32,2 millones a proveedores del Estado

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que esta semana abonó G. 169.303 millones (US$ 32,2 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el jueves 21 y miércoles 25 de mayo de este año.

El boletín remitido por el MEF señala que, con Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro”, se abonarán G. 2.361 millones; con Fuente 20 “Recursos del Crédito Público”, G. 148.243 millones; y con Fuente 30 “Recursos Institucionales”, G. 45.698 millones.

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Los pagos corresponden a proveedores de las universidades nacionales de Caaguazú, Del Este, de Asunción, de Pilar, Instituto Nacional de Educación Superior, los ministerios de Salud Pública, de Educación y Ciencias, del Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Justicia.

La lista prosigue con el Ministerio de Obras Públicas, la cartera de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Migraciones, entre otras instituciones del Estado.

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Calendarios de pagos disponibles en web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

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Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.