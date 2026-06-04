Funcionarios públicos podrán acceder a becas de formación en Universidad de Chicago

El boletín remitido por la cartera de Estado refiere que el Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (Becal), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), habilitó una convocatoria de becas dirigida específicamente a servidores públicos del Equipo Económico Nacional (EEN).

La convocatoria se extenderá hasta las 15:00 del martes 21 de julio de 2026, mientras que la firma de contratos se realizará en la última semana de agosto de ese mismo año.

Cómo postular

El comunicado señala que la Guía de Bases y Condiciones (GBC), donde se establecen los requisitos y la documentación requerida para postular, está disponible en la página web de Becal, en la sección Postulantes, Posgrados en el Exterior / Asistidas. En tanto que las postulaciones se realizan a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt.

El MEF refiere que entre los requisitos para postular figuran: ser paraguayo natural o naturalizado; poseer título universitario de grado en economía, estadística, administración pública, negocios, contabilidad o áreas afines.

Además el interesado debe contar con un promedio mínimo de 3 en una escala de 5 en la carrera universitaria de grado; y ser funcionario público nombrado con una antigüedad mínima de dos años, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: DNIT advierte a empresarios: reservas sin justificación pueden derivar en multas

Dirigido a ocho instituciones

El boletín explica que las becas están destinadas a servidores públicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), Banco Central del Paraguay (BCP) y Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

El MEF detalla que el programa ejecutivo “Liderar con impacto: decisiones basadas en evidencia para el análisis, diseño y comunicación de políticas públicas” será desarrollado en modalidad híbrida.

La capacitación busca brindar herramientas prácticas para diseñar, evaluar y comunicar políticas públicas sustentadas en evidencia, promoviendo una gestión pública más efectiva, transparente y orientada a resultados.

Lea más: Becal abre becas para posgrados, especializaciones, movilidad internacional e idiomas

Finalmente, el boletín destaca que las becas para especializaciones en la Universidad de Chicago cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).