DNIT advierte a empresarios: reservas sin justificación pueden derivar en multas

El titular de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Gustavo Egüez informó a ABC que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ya anunció que, en el marco de sus fiscalizaciones de las reservas facultativas de las empresas, aplicará sanciones en los casos donde estas no puedan ser debidamente justificadas. Fue al término de una reunión que mantuvo ayer el gremio con Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios.

Según lo explicado, en dicho encuentro, el sector empresarial de la CAP transmitió a Orué las acciones del Gobierno que le genera preocupación. Por ejemplo, los cambios dispuestos que afectan las utilidades en reservas de las empresas, la baja recaudación tributaria y la mala calidad del gasto público.

Es que el Gobierno de Santiago Peña, a través de la DNIT, avanza en la implementación de nuevas disposiciones sobre las reservas de las empresas. Por un lado, se encuentra la Resolución N° 49/2026, que ya está en vigencia y, por el otro, se anunció un posible proyecto de ley que afectaría la forma en que las empresas manejan dichas utilidades.

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Reducción de ingresos tributarios

De acuerdo con lo señalado por Egüez, el director de la DNIT primeramente hizo una presentación sobre el trabajo que lleva impulsando dentro de la institución que lidera.

En ese sentido, contó que Orué reconoció que, al cierre de mayo, se registró una reducción de US$ 18,5 millones en los ingresos tributarios, con respecto al mismo periodo, pero del año pasado.

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“Si bien la recaudación de mayo subió un poquito, todavía se encuentra por debajo de lo esperado, pero con una mejora significativa a nivel del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU)“, afirmó el titular de Anunciantes del Paraguay.

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Gobierno insiste en que no se trata de nuevos impuestos

Asimismo, dijo que el titular de la DNIT se comprometió con el empresariado a que, mientras dure la gestión del actual Gobierno, no se crearán nuevos impustos. “Hasta el 2028 no se subirán. Lo que nos planteó es que hay que mejorar significativamente la calidad del gasto, antes que subir los impuestos”, refirió.

Sobre el último punto, los asociados a la CAP, elevaron sus reclamos a Orué, solicitando que se mejore la distribución de los recursos públicos. “Hay que hacer un mejor uso de esos gastos, para así tener mayor disponibilidad de los recursos para poder hacer las cosas que hay que hacer en salud, educación y otras áreas prioritarias”, resaltó.

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Reservas de empresas, bajo mayor fiscalización

En cuanto al uso de las reservas facultativas de las empresas, dijo que Orué explicó al sector sobre la manera en que las mismas deben de ser utilizadas, ya que supuestamente hay compañías que estarían evadiendo el pago de impuesto al fisco al disfrazar la distribución de utilidades.

Afirmó que, según los gráficos que expuso el titular de la DNIT, en los últimos 5 años hubo un aumento significativo de esa categoría de reservas y que supuestamente esto hace que no haya previsibilidad sobre las mismas.

En esa línea, afirmó que el Gobierno no cobra impuestos sobre esas reservas (que se tienen para futuras inversiones, para estabilización, amortización de deudas o por cuestiones de sus estatutos) pero que la DNIT cree que estas han sido mal utilizadas.

Según lo señalado, Orué cuestionó que existen empresas que utilizan esas reservas. Es decir, distribuyen ganancias pero hacen figurar esos recursos como si fueran “reservas”. Esa suposición se refuerza porque al parecer, cuando la DNIT les solicita documentos o detalles sobre dichas cuentas, estos no están disponibles para presentarlas.

“Esas reservas no son utilizadas para los fines que fueron creados y el aumento considerable de esas reservas es lo que hizo que la DNIT encuentre inconsistencia en los números. Apuntan a formalizar y a transparentar esas reservas”, manifestó el titular de la CAP.

Sectores con mayores reservas, en la mira

Por otro lado, Orué citó los rubros de las empresas con mayores reservas, entre las que se encuentran las ganaderas, agrícolas, de construcción, combustible, entre otras.

“Orué nos afirmó que hay una lista de empresas que aumentaron sus reservas de manera considerable y están en la mira para que justifiquen, pero no nos dio nombre de esas empresas”, explicó.

Egüez afirmó que en la reunión también se conversó sobre si las empresas son pasibles de recibir multas por esas inconsistencias contables.

“Si la DNIT pide información sobre esas reservas y se ve que no hay justificación, ahí las empresas son pasibles de multas. Solo multas, no se habló de nuevos impuestos”, refirió.

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Reiteró que en todo momento el director de Ingresos Tributarios recordó a los empresarios presentes que el Gobierno solo quiere transparentar estas transacciones y saber qué realmente hacen las compañías con esas reservas. “Mientras estén justicadas no tendrían ningún problema”, resaltó.

Empresarios reclaman una mejor calidad del gasto público

Finalmente, la CAP insistió en que la calidad del gasto tiene que mejorar en Paraguay. “Hay que invertir más en educación y salud. Mejorando la calidad del gasto, se puede invertir más en esos sectores”, reiteró Egüez.

Así también, refirió que el gremio, cuyos asociados son formales y cumplidores con sus obligaciones tributarias, siempre se encuentra dispuesto a colaborar con el Gobierno. “El Gobierno va por buen camino, las inversiones han crecido de manera sostenida en el último año, y siguen adelante las intenciones de invertir en Paraguay, pero esas intenciones hay que hacerlas realidad”, puntualizó.