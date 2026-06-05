Economía
05 de junio de 2026 a la - 16:39

Las promociones que preparan los bodegueros para alentar a la Albirroja

Cerveza

La emoción del aliento por la albirroja sigue creciendo entre menos días faltan para que inicie el mundial. Hoy, en coincidencia con el partido amistoso contra la selección de Nicaragua, hay varios descuentos y promociones en una gran amplia diversidad de locales, entre ellos, las clásicas bodegas de barrio donde esperan a los hinchas albirrojos con importantes descuentos, regalos y una especial bienvenida.

Por ABC Color

Hoy la Selección Paraguaya de Fútbol enfrenta a la Selección de Nicaragua en un partido amistoso que se disputará en a las 19:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Este partido se vive en la previa a la despedida de la selección albirroja que partirá esta noche a Estados Unidos para participar de la Copa Mundial de Fútbol que se juega en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La selección de Paraguay disputa este campeonato tras 16 años de no clasificar.

En este contexto, la pasión y emoción de los hinchas aflora en las calles, por lo que varios comercios y locales ofrecen promociones y descuentos en sus productos para alentar a Paraguay, entre ellos, los bodegueros, que según indicó Damián Fernández, presidente de la Asociación de Bodegas, contó que esperan a los clientes con varias sorpresas ya desde la semana pasada.

“Desde la semana del partido iniciaron varias activaciones de la marca que aupicia a la selección y tambien de la marca que aupicia el mundial en precios y materiales promocionales, como banderas, kepis, llaveros, tambien sorteos de camisetas”, indicó en contacto con nuestra redacción.

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Bodegueros apoyan a la albirroja con promociones especiales

Si bien la cerveza es la bebida predilecta de la afición paraguaya, los bodegueros también contarán con promociones y decuentos en otras bebidas, aprovechando que en la temporada de frío se venden vinos, rones, cañas y whiskys.

“Otras marcas se suman a la acción de precios y en el caso nuestro tambien estariamos con promos de vinos y whiskys considerando el clima fresco previstos para estas fechas”, putualizó Fernández.

Además, destacó que la mayoría de los locales cuentan con decoración especial con banderas gigantes de Paraguay, o adornos con colores alusivos, como también remeras e indumentaria de la albirroja, demostrando así su pasión por el fútbol y los colores patrios.