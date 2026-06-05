Las promociones que preparan los bodegueros para alentar a la Albirroja

Hoy la Selección Paraguaya de Fútbol enfrenta a la Selección de Nicaragua en un partido amistoso que se disputará en a las 19:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Este partido se vive en la previa a la despedida de la selección albirroja que partirá esta noche a Estados Unidos para participar de la Copa Mundial de Fútbol que se juega en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. La selección de Paraguay disputa este campeonato tras 16 años de no clasificar.

En este contexto, la pasión y emoción de los hinchas aflora en las calles, por lo que varios comercios y locales ofrecen promociones y descuentos en sus productos para alentar a Paraguay, entre ellos, los bodegueros, que según indicó Damián Fernández, presidente de la Asociación de Bodegas, contó que esperan a los clientes con varias sorpresas ya desde la semana pasada.

“Desde la semana del partido iniciaron varias activaciones de la marca que aupicia a la selección y tambien de la marca que aupicia el mundial en precios y materiales promocionales, como banderas, kepis, llaveros, tambien sorteos de camisetas”, indicó en contacto con nuestra redacción.

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Bodegueros apoyan a la albirroja con promociones especiales

Si bien la cerveza es la bebida predilecta de la afición paraguaya, los bodegueros también contarán con promociones y decuentos en otras bebidas, aprovechando que en la temporada de frío se venden vinos, rones, cañas y whiskys.

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“Otras marcas se suman a la acción de precios y en el caso nuestro tambien estariamos con promos de vinos y whiskys considerando el clima fresco previstos para estas fechas”, putualizó Fernández.

Además, destacó que la mayoría de los locales cuentan con decoración especial con banderas gigantes de Paraguay, o adornos con colores alusivos, como también remeras e indumentaria de la albirroja, demostrando así su pasión por el fútbol y los colores patrios.