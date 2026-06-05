Paraguay amplía la mezcla de biodiésel hasta 20%, a través de nueva ley

Esta semana se dio a conocer la promulgación de la Ley N° 7635, que modifica la Ley N° 6389/2019 “que establece el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria del biocombustible apto para la utilización en motores diésel”.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles (Biocap), Massimiliano Corsi, señaló que la principal modificación es la ampliación del rango de mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil.

Explicó que la normativa anterior establecía un límite máximo del 5%, mientras que ahora se fija un rango entre 5% y 20%, otorgando al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la facultad de definir el porcentaje efectivo de mezcla mediante resolución.

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“Esto brinda mayor flexibilidad para acompañar el crecimiento de la producción nacional y las necesidades energéticas del país”, precisó.

Infraestructura con capacidad de superar el 15% de mezcla

Según el presidente de la Biocap, la nueva Ley genera previsibilidad y abre una oportunidad para aumentar la utilización de la capacidad instalada existente en este sector. En ese aspecto, añadió que Paraguay cuenta actualmente con infraestructura productiva capaz de abastecer niveles de mezcla superiores al 15%.

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“A medida que aumente la demanda de biodiésel, también se crearán mejores condiciones para nuevas inversiones industriales, logísticas y de almacenamiento, fortaleciendo toda la cadena de valor vinculada al sector”, indicó.

Para Corsi, cada punto adicional de mezcla implica una mayor sustitución de gasoil importado por producción nacional. Sostuvo que esto permite ahorrar divisas, reducir la dependencia de combustibles fósiles provenientes del exterior y generar mayor valor agregado dentro de nuestro país.

Paraguay y la oportunidad de transformar su producción agrícola

“Paraguay tiene una oportunidad importante de transformar su producción agrícola en alimentos y energía, fortaleciendo así toda la cadena”, alegó.

En cuanto a cómo toman en el gremio la aprobación de la ley, señaló que son conscientes de que la transición energética es un proceso que irá avanzando de manera progresiva.

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En ese contexto, detalló que los biocombustibles permiten que distribuidores e importadores de combustibles continúen siendo protagonistas de esa transición, aprovechando la infraestructura y las inversiones ya realizadas.

“Es una evolución natural del sector, ya que permite reducir emisiones utilizando la misma red de almacenamiento, transporte y distribución, sin necesidad de reemplazar completamente el modelo actual”, mencionó.

El dirigente añadió que la nueva normativa es el resultado de varios años de trabajo, diálogo y construcción conjunta entre el sector público y privado. Consideró que constituye un paso importante para fortalecer la industria nacional, generar empleo, promover la industrialización de la producción agrícola, ahorrar divisas y avanzar hacia una mayor soberanía energética para Paraguay.