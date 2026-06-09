Agricultura familiar es eje del debate en el Mercosur

Hasta este miércoles se llevará a cabo en Asunción la 44° Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF), un espacio regional de diálogo y construcción de políticas públicas para fortalecer políticas del sector, que reduce la pobreza rural según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, mencionó durante su discurso que las políticas públicas actuales de Paraguay están orientadas a la agricultura familiar y que varias de las acciones impulsadas reflejan el fortalecimiento del sector en el país, lo que según afirmó, responde al “resurgir de un gigante que depende de la gente”.

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Más de 250.000 familias vinculadas a la agricultura familiar

Giménez también sostuvo que el pequeño productor impulsa el sector rural y provee más del 80% de lo que llega a las mesas paraguayas en materia de canasta básica. A su vez, compartió que unas 259.000 familias se desempeñan dentro del rubro.

“El Gobierno busca reconocer a los verdaderos productores y brindar oportunidades reales, visitando sus fincas y escuchando sus necesidades”, añadió.

Políticas públicas para cada uno de los países

A su turno, Iván León Ayala, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Paraguay, manifestó que este tipo de espacios contribuye a que los compromisos en políticas públicas se traduzcan en acciones en cada uno de los países, convirtiéndose en un referente a nivel mundial de cooperación, coordinación y buenas prácticas. El evento tuvo participación de la Dirección General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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“El momento que atravesamos exige hoy la construcción de estrategias concretas en áreas claves: la variabilidad climática, el desafío de conservar nuestros recursos naturales, reducir las desigualdades y acelerar la adopción tecnológica”, amplió.

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Temas abordados

Destacó los temas abordados como el acceso al financiamiento para la agricultura familiar, cómo fortalecer los mecanismos de asistencia técnica y cómo impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

“Todo ello enmarcado en una agenda de crecimiento económico, social y ambiental, garantiza un desarrollo que no deje a nadie atrás. En ese contexto, cerrar las brechas productivas y fortalecer el acceso a mercados, entre otros temas, son habilitantes de la transformación activa de los territorios”, concluyó.