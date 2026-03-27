Impulso a la agricultura familiar reduce la pobreza rural, dice el MAG

Este viernes, el Gobierno presentó los resultados oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma una reducción de la pobreza monetaria en el país durante el 2025.

Según el informe, unas 213.000 personas lograron salir de la pobreza entre el 2024 y el 2025; mientras que otras 81.000 dejaron la situación de pobreza extrema, hecho que implica una incidencia del 16% frente al 19% del 2024 (incluye pobreza extrema y no extrema), marcando un avance significativo en los indicadores sociales.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, señaló que el objetivo de este Gobierno es trabajar con el sector productivo en situación de pobreza. Aseguró que esta meta se viene cumpliendo cambiando el enfoque de asistencialismo que anteriormente implementaba la cartera estatal.

En ese sentido, sostuvo que desde el MAG vienen escuchando a los productores, con el fin de acompañar “sus debilidades y transformar” la situación de pobreza en unidades productivas familiares eficientes.

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De agricultura de subsistencia a una de mercado

“Para eso acompañamos con insumos, herramientas y orientaciones, promoviendo el paso de una agricultura de subsistencia a una agricultura de mercado. Este acompañamiento permitió que los productores puedan vender todo lo que producen y convertirlo en ingresos permanentes”, acotó.

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Agregó que, pese a los avances logrados en el sector productivo, aún existe “mucho camino por recorrer”. No obstante, afirmó que la realidad de muchas familias rurales está cambiando, ya que ahora cuentan con mayor confianza para seguir apostando a los distintos rubros de producción, mediante el fuerte control en fronteras.

Impacto positivo de la lucha contra el contrabando

“El peor flagelo para el pequeño productor siempre fue el contrabando. Realizamos un control coordinado que permitió devolver la confianza al productor, asegurando que todo lo que produce pueda venderse y generar ingresos”, apuntó.

El ministro resaltó que, por primera vez en la historia, en un mes de marzo se está “construyendo el futuro” de muchos paraguayos. Añadió que la pobreza rural, en un solo año (2024-2025), se redujo en un porcentaje inédito, lo cual subrayó es resultado del diálogo y de acciones concretas.

Carlos Giménez mencionó que desde el Gobierno lograron transformar los reclamos de los campesinos en acciones. “Por supuesto que aún no tenemos una cobertura del 100%, pero estos indicadores nos motivan a redoblar esfuerzos y salir al campo a demostrar que Paraguay puede crecer”, expresó.

Más de 250.000 fincas son atendidas por el MAG

Giménez también destacó que más de 250.000 fincas pertenecientes a la agricultura familiar están siendo atendidas actualmente, y aseguró que “dan resultados alentadores, especialmente con la reducción de la pobreza”.

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“Más de 217 tractores están trabajando en el campo, donde pequeños productores que nunca tuvieron la oportunidad de mecanizar, hoy pueden innovar e invertir en tecnología. Muchos jóvenes que habían abandonado sus fincas regresaron porque ahora están comercializando sus productos”, subrayó.

En ese contexto, mencionó que solo el tomate está generando un ingreso diario de G. 1.400 millones. Además, recordó que, al inicio del año, la importación de este producto estuvo habilitada por apenas una semana.

“Ese dinero que hoy queda en el bolsillo de los productores genera motivación e interés en un sector que durante mucho tiempo no estuvo abandonado, pero que no recibía las inversiones necesarias para lograr estos resultados”, concluyó.