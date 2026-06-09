Gasto social por US$ 2.590 millones a mayo, reporta MEF

La ejecución acumulada del gasto social de la Administración Central del gobierno paraguayo alcanzó G. 15,8 billones (US$ 2.590 millones al cambio actual) al cierre de mayo de 2026, lo que implica un incremento del 14% frente al mismo periodo de 2025, cuando alcanzó G. 1,9 billones adicionales.

Los datos provienen de un reporte de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El informe oficial atribuye el crecimiento, principalmente, a una mayor ejecución observada en el sector de Salud, que registró un aumento del 16% respecto de mayo de 2025. La evolución, según el reporte del MEF, se vincula con el fortalecimiento de acciones orientadas a garantizar la prestación de servicios esenciales a la población.

En paralelo, también se observó una expansión del 15% en el nivel de ejecución del sector de Educación. El documento señala que estos recursos se destinaron sobre todo a financiar servicios educativos en distintos niveles y a reforzar la cobertura alimentaria estudiantil mediante el programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.

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¿Cómo se distribuye el gasto social ejecutado?

Más allá del crecimiento total, el reporte detalla la composición del gasto social ejecutado y ubica a Educación como el principal componente que concentra el 33% del total, con G.5,2 billones de recursos ejecutados. Estos recursos destinados principalmente a la prestación de servicios educativos en los diferentes niveles de la Educación Escolar Básica (EEB) y Educación Media (EM), así como a la provisión de alimentación escolar en el marco del Programa Hambre Cero en las escuelas del país.

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En segundo lugar aparece Salud, con el 26% de participación y desembolsos por G. 4,1 billones. En conjunto, ambos sectores reúnen la mayor parte del gasto social y explican también el énfasis del incremento observado en el año.

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El reporte resalta además que el rubro de Promoción y Acción Social representa el 21% del gasto social ejecutado, mientras que Seguridad Social concentra el 17%. Esta estructura, según el propio documento, refleja una orientación del gasto hacia políticas públicas vinculadas al bienestar y la protección de la población, en paralelo al financiamiento de salud y educación.

El incremento registrado se explica principalmente por mayores niveles de ejecución en el sector Promoción y Acción Social, asociado, entre otros aspectos, a la ampliación de la cobertura del programa pensión universal para adultos mayores, incorporando a más de 11 mil nuevos beneficiarios de 68 años cumplidos al cobro de la pensión, según informaciones del Ministerio de Desarrollo Social.

Los “detalles completos” del reporte —según la referencia incluida en el material— pueden consultarse en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se publica la información presupuestaria elaborada por las áreas técnicas del VAF