Adultos mayores exigen que pensión iguale el sueldo mínimo y cobro desde los 65 años

Un grupo de adultos mayores se moviliza este lunes frente a la sede central del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para reclamar mejoras en la implementación de la Pensión Universal para Adultos Mayores y exigir la salida del ministro Tadeo Rojas.

Elías Cabral, representante de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores, afirmó que el principal reclamo es la destitución inmediata del titular del MDS.

“Es una persona inepta, no ha buscado recursos para los abuelos. Hay muchísimos adultos mayores que no cobran al pensión y abuelos en cama. Tadeo Rojas se ha mostrado renuente a buscar recursos”, dijo.

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Cuestionan gestión de recursos para la pensión universal

Cabral sostuvo que el ministro no acompaña las reivindicaciones del sector y denunció que se opuso a una propuesta legislativa destinada a fortalecer el financiamiento de la pensión.

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Según explicó, la iniciativa planteaba destinar US$ 100 millones provenientes de los denominados gastos sociales de Itaipú Binacional al MDS para ampliar la cobertura de la pensión para adultos mayores.

“Él se niega y dice que es difícil, pero todos sus familiares están en Itaipú”, cuestionó.

Reclaman acceso a la pensión desde los 65 años

Otro de los puntos centrales de la protesta es la incorporación automática de todos los ciudadanos al beneficio una vez cumplidos los 65 años.

Cabral afirmó que, de acuerdo con el cronograma establecido por el Gobierno, recién en 2028 las personas de esa franja etaria accederían plenamente a la cobertura.

“La gente no va a esperar. Tadeo y los políticos están comiendo como chanchos y engordando, mientras la gente está hambrienta”, dijo.

Piden que la pensión alcance el salario mínimo

Los manifestantes también exigen que la pensión para adultos mayores sea equivalente al salario mínimo vigente -G. 2.899.048- y que el beneficio tenga carácter universal para todos los mayores de 65 años.

“Queremos que se cumpla la ley y que se cobre el sueldo mínimo. Es un vueltito la suma que nos están dando, es una burla”, lamentó Mario Carballo, de 67 años, quien denunció que aún no accedió al beneficio.

Durante la manifestación, una beneficiaria señaló que el monto actual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. “No es nada este monto porque son caros los remedios y la comida. Yo vivo sola y a mí no me alcanza”, declaró.

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No descartan bloqueos de rutas

Cabral advirtió que las medidas de protesta podrían intensificarse en los próximos días si no obtienen respuestas de las autoridades.

El dirigente señaló que los manifestantes permanecerán frente al Ministerio de Desarrollo Social y no descartó la realización de bloqueos de rutas en distintos puntos del país.

Durante la movilización de este lunes, una importante dotación policial se encuentra resguardando la sede del MDS.