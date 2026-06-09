Pescadores insisten en dialogar con el titular de Yacyretá para reclamar

El dirigente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, manifestó que no existe una fecha confirmada para la reunión con el titular paraguayo de la binacional, Luis Benítez. No obstante, manejan información extraoficial de que el encuentro podría concretarse durante el transcurso de la presente semana.

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El objetivo principal de la reunión es abordar la problemática generada por la importante presencia de algas en el río Paraná, situación que afecta el normal desarrollo de la actividad pesquera. Asimismo, señaló que buscan gestionar oportunidades de trabajo temporal para los pescadores mientras se ejecuta la limpieza total del cauce hídrico y se normalizan las condiciones para la pesca.

Mencionó que cuentan con información sobre la búsqueda de presupuesto por parte de la EBY para la adquisición de elementos de pesca destinados a su posterior distribución entre los trabajadores del sector. Explicó que el pedido de estos artículos se realizó debido a los daños ocasionados por las algas en los implementos utilizados para la práctica pesquera, afectando así el sustento diario de numerosas familias.

Medida de fuerza

Ferreira recordó que la medida de fuerza iniciada a finales de mayo frente a la sede de Yacyretá continúa en cuarto intermedio, a la espera de la confirmación de una fecha para reunirse con el director paraguayo de la entidad. Durante este periodo, la EBY procedió a la entrega de kits de víveres a los pescadores afectados.

“Se recibieron los víveres, lo que es importante, pero con ello no se resuelve el problema de fondo, que es la necesidad de poder trabajar. Hay compromisos y necesidades que no se solucionan con mercaderías; los compañeros tienen que pagar su servicio de energía eléctrica, comprar medicamentos y costear los gastos de sus hijos en las escuelas”, expresó Rolando Ferreira.

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El dirigente señaló además que la insistencia en concretar la audiencia responde a que los representantes de la EBY, en Ayolas, aseguran que únicamente el director paraguayo cuenta con facultades para resolver los reclamos planteados por el sector. Según indicó, la información sobre la situación que atraviesan los pescadores no estaría llegando de manera completa a la máxima autoridad de la entidad.