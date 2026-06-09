Visita a la represa, museo, gastronomía y ambiente mundialista ofrece Ayolas en el feriado por la Paz del Chaco

El distrito ayolense, también denominado como “Un paraíso junto al río”, ofrece una propuesta que integra paisajes naturales con imponentes obras de ingeniería, además de una rica tradición culinaria para quienes optan por el turismo interno. La ciudad es reconocida también por su intensa actividad de pesca deportiva y comercial, que la posiciona como un destino atractivo para visitantes nacionales.

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Entre las distintas opciones para los visitantes se encuentran los circuitos turísticos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Entre ellos se destaca el Museo Histórico Ambiental, situado en el barrio Villa Permanente, donde se exhiben piezas recolectadas durante la construcción de la represa, además de objetos vinculados a la historia local, incluyendo elementos precolombinos y diversas colecciones.

Asimismo, la Central Hidroeléctrica Yacyretá, ubicada en la Isla Yasyretá sobre el río Paraná, constituye otro de los principales atractivos por su magnitud e infraestructura. La central cuenta con 20 turbinas generadoras de energía eléctrica y, en sus inmediaciones, también pueden observarse la Esclusa de Navegación y las obras del Brazo Aña Cuá.

Otras opciones

Sobre la ruta que conduce a San Cosme y Damián (Itapúa), a unos 13 kilómetros del acceso urbano ayolense, se encuentra el Refugio Faunístico Atinguy. Este espacio, dependiente del área ambiental de la EBY, alberga una diversidad de especies de mamíferos, aves y reptiles.

Uno de sus principales atractivos es la presencia del jaguareté conocido como Chiqui, considerado un símbolo de conservación de la fauna silvestre en la zona.

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Los circuitos turísticos administrados por la EBY son de acceso gratuito y se encuentran habilitados todos los días, en el horario de 7:00 a 15:00. Para una mejor organización de las visitas, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Visitas de Yacyretá, llamando al 0987 210001 - 072 222276 donde se brinda información detallada sobre los recorridos disponibles.

Pesca deportiva y gastronomía

Para los aficionados a la pesca deportiva, este fin de semana también se desarrollará el primer concurso de pesca deportiva homenaje a la “Paz del Chaco”. El evento tendrá lugar el sábado 13, de 8:00 a 16:00, en el Club de Pesca Yacyretá de Ayolas. Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse a los números de celular 0975 613443 - 0971 755312.

La gastronomía constituye otro de los pilares del atractivo turístico de Ayolas. La ciudad ofrece una variada propuesta basada principalmente en pescado, con platos tradicionales que forman parte de su identidad cultural. Entre ellos se destaca el pira chyryry, la milanesa de surubí, asado de dorado, boga entre otras opciones culinarias.

Además, diferentes locales gastronómicos y hoteleros habilitarán sus televisores para que los visitantes tengan la posibilidad de seguir el debut de la selección paraguaya de futbol en el Mundial 2026.

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