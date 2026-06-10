“Acá todos perdemos”: Consejo Empresarial exige a la ANDE solucionar la crisis por decretos derogados

La incertidumbre generada por los decretos derogados ayer por el presidente Santiago Peña concentró el debate de la reunión del Consejo Asesor Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ante la abierta preocupación del sector privado. Del encuentro también participó el mandatario.

El malestar empresarial obligó a convocar de urgencia, en medio del encuentro, al presidente de la ANDE, Félix Sosa, para que diera explicaciones técnicas sobre esta nueva reculada oficial. Paralelamente, fuentes palaciegas confirmaron que una reunión prevista para hoy entre el MIC, la ANDE y directivos de Atome tuvo que ser pospuesta debido a la reunión del Consejo Asesor Empresarial.

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, fue categórico al señalar que las idas y vueltas del Ejecutivo dañan severamente el clima de negocios local e internacional. “Para nada hace bien lo que pasó ayer. Acá no es cuestión de buscar vencedores ni vencidos; acá todos perdemos con una situación así”, reclamó el líder industrial en la conferencia de prensa tras la reunión.

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Duarte enfatizó que el gremio mantiene una “alta expectativa” de que la ANDE resuelva este escenario a la brevedad posible "para que podamos quitar de la agenda nacional e internacional esta situación que para nada beneficia a la imagen del país".

“Nos quejamos del dinero en el bolsillo de la gente, del consumo y del salario, pero el empleo de calidad solo vendrá a partir de estas grandes inversiones”, sentenció.

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Posible caída de una millonaria inversión

La crisis se desató tras la anulación del Decreto N.° 5307 (y su modificatorio N.° 5861), que limitaba la potencia contratada a 250 megavatios y abría la puerta a una tarifa preferencial para industrias de alta intensidad. Este marco legal era el que beneficiaba directamente al megaproyecto de hidrógeno verde de Atome en la ciudad de Villeta.

El propio presidente de dicho proyecto, James Spalding, aseguró a ABC que la millonaria inversión de US$ 665 millones se desplomará si el Gobierno no garantiza una tarifa fija de 30 dólares por megavatio hora por un plazo de 10 años. Spalding alertó además que esta decisión estatal golpeará la credibilidad del país y podría poner en riesgo el recientemente logrado segundo grado de inversión.

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Paralelamente, el Ejecutivo derogó el Decreto N.° 5306, el cual equiparaba las tarifas de los centros de datos e inteligencia artificial (IA) con los cuestionados parámetros de la criptominería.

Paraguay ante un “momento bisagra”

Por su parte, Liz Cramer, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), calificó la situación actual como un momento crítico para el futuro económico de las próximas generaciones. “Paraguay hoy, con un doble grado de inversión, está en la mira de los grandes capitales del mundo. La ANDE tiene la gran responsabilidad de encontrar la vía para atraerlos", afirmó.

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Cramer insistió en que el país necesita de industrias “ancla” como Atome para arrastrar positivamente a toda la cadena productiva local y fomentar el desarrollo territorial. “Los capitales van migrando y ven otras oportunidades en el mundo. Paraguay tiene que competir bien y ganar esos grandes capitales”, alertó la ejecutiva.

Finalmente, Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), recordó que la energía eléctrica segura, previsible y a precios competitivos es el pilar indispensable para sostener cualquier proceso de desarrollo. “Esperamos que se encuentren los mecanismos que hagan que la ANDE sea una institución eficiente y que garantice el abastecimiento", concluyó.

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