ANDE: costo de generación subirá a US$ 50, que hará inviable la tarifa fija que pide Atome

Durante una reunión con los socios de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, explicó que el costo medio actual del mix de generación (Itaipú, Yacyretá y Acaray) se sitúa en los US$ 28 por MWh. Sin embargo, advirtió que la futura incorporación de nuevas fuentes de energía, necesarias para cubrir la demanda local, obligará a recurrir a tecnologías más caras.

“Sabemos perfectamente que esta nueva incorporación de generación de energía eléctrica es una tecnología más cara. Es decir, el costo marginal va a ser más caro. Nuestra proyección es que, al año 2043, el costo medio estaría aproximadamente en los 50 dólares“, explicó el Ing. Sosa.

Esta realidad financiera choca de frente con los intereses de la empresa Atome. El presidente del grupo que proyecta la producción de hidrógeno verde en nuestor país, James Spalding, aseguró a ABC que la millonaria inversión de US$ 665 millones proyectada para la planta en Villeta corre el riesgo de caerse si el Gobierno no acuerda cerrar la tarifa en los US$ 30/MWh fijos que ellos requieren.

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Spalding incluso advirtió que de venirse abajo el proyecto por este motivo, afectaría la credibilidad del país y el recientemente alcanzado doble grado de inversión.

Al respecto, Sosa se mostró cauto pero firme, recordando que la empresa debe adecuarse a las normativas del mercado local y no al revés. Además, mencionó que “hay una lista” de grandes industrias que esperan cerrar un contrato con la ANDE.

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“Ellos tienen un contrato vigente con nosotros, que es el contrato con la tarifa del Pliego número 21, la tarifa del pliego vigente para todos. Nosotros vamos a seguir conversando con ellos, a ver si existe espacio de que se pueda hablar de una tarifa más adecuada para que tanto la empresa como el país, a través de la ANDE, alcancen un punto de coincidencia", sentenció el alto funcionario.

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Reculada y anulación de decretos polémicos

El debate sobre la política energética se da unas horas después de que el Gobierno se viera obligado ante la presión, principalmente sindical de la empresa eléctrica, y recular e incllusive anular los polémicos decretos 5306 y 5860, los cuales equiparaban la tarifa para centros de datos e inteligencia artificial (IA) con la tasa aplicada al cuestionado sector de la criptominería.

Asimismo, el Ejecutivo dejó sin efecto los decretos 5307 y 5861, que congelaban la tarifa a 15 años y limitaban la potencia a ser contratada para proyectos de “Energía a X” a solo 250 megavatios.

Al ser preguntado si estos retrocesos se debían una falla de la ANDE en en la redacción de los documentos, Sosa evitó la autocrítica institucional. “A mí me encantaría mirar hacia adelante. Yo creo que se corrigió eso, hay que valorar eso y mirar hacia adelante. Nosotros tenemos la obligación ahora, desde la ANDE, de definir la tarifa adecuada", manifestó.

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El titular de la estatal descartó tajantemente la emisión de nuevos decretos reguladores, recordando que la propia carta orgánica de la institución le faculta a él, como presidente de la ANDE, a establecer los precios del pliego tarifario.

Esta tarde se llevará a cabo una reunión clave entre el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, el titular de la ANDE y el presidente de Atome, con el fin de destrabar el conflicto por el contrato energético, según se informó.

Cabe recordar que la multinacional ya obtuvo los préstamos necesarios para financiar el proyecto, mediante endeudamientos por US$ 420 millones con el BID Invest, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Banco Europeo de Inversiones. Además, tiene más de US$ 240 millones de capital, principalmente extranjero.

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La multinacional promocionaba el trato con la ANDE en su página web como un hecho consumado, afirmando textualmente que “ya ha asegurado un suministro a largo plazo de 145 MW de energía de bajo costo". Para la firma, conseguir esta tarifa preferencial es vital, ya que la electricidad representa entre el 60% y 70% de sus costos totales de producción.

“Cada dólar de diferencia (en el costo de la energía) es 1.000.000 de dólares de costo para Atome”, aseguró Spalding.

El ajuste de la tarifa sigue latente

Respecto a la anunciada actualización de la tarifa residencial que se había anunciado el año pasado para los primeros meses de este año, Sosa confirmó que todos los estudios técnicos ya concluyeron, pero que su aplicación depende exclusivamente de una decisión política del Ejecutivo.

Afirmó que la reciente baja del dólar ayudó a ganar tiempo, pero que el factor clave será la definición de la tarifa de Itaipú en el marco de la revisión del Anexo C.

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El titular de la estatal, por otra parte, buscó dar tranquilidad a los sectores con menores recursos de la población y aseguró que a la gran mayoría de los clientes residenciales, este ajuste no le afectará.

“Creemos conveniente que se resuelva este tema de la revisión del Anexo C para poder comenzar a aplicar esa actualización tarifaria en forma gradual, empezando siempre de los grandes clientes y aclarando siempre que al 90% de la categoría residencial no le va a afectar inicialmente", concluyó.