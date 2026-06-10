Feria de Agricultura Familiar y de la carne: “Paraguay se merece consumir a precios justos”, dice ministro

Este miércoles se desarrolla en la avenida Costanera Norte de Asunción una nueva Feria de Agricultura Familiar, una iniciativa mensual con la que el Ministerio de Agricultura y Ganadería busca que productores agrícolas de distintos puntos del país puedan ofrecer a los compradores sus productos de forma directa.

Desde el mes pasado, el Ministerio de Agricultura incorporó a esas ferias la venta de carne, con presencia de algunos importantes frigoríficos que ofrecen sus productos a precios especiales, algo que se repite en la edición de hoy.

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En conversación con ABC Color este miércoles, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, dijo que la inclusión de la venta de carne y la presencia de frigoríficos en las ferias busca el efecto de lograr la reducción de los precios de los productos en los supermercados por medio de la competencia.

“No quiero que sea competencia desleal para los supermercados, pero tienen que entender que los precios pueden ser más accesibles”, dijo el ministro Giménez. “La capacidad adquisitiva del paraguayo es débil, tenemos que ver que los precios sean accesibles y podamos disfrutar de lo que producimos”.

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“Paraguay se merece consumir a precios justos, eso queríamos instalar y lo estamos logrando”, añadió.

Hasta agotar stock

La feria en la Costanera Norte comenzó a las 7:00 y continuará hasta que los oferentes agoten las existencias de sus productos.

Entre los cortes de carne disponibles figuran el lomo, a 62.000 guaraníes por kilogramo; carnaza blanca, a G. 42.000; costilla de primera, a G. 36.000, y costilla de segunda, a G. 30.000 por kilo