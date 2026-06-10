Feria oferta carne en la Costanera: estos son los cortes y precios

Desde tempranas horas de este miércoles, una gran cantidad de personas acudió a la Costanera de Asunción para aprovechar los productos ofrecidos en una nueva edición de la Feria de la Agricultura Familiar, instalada frente a la sede de la Policía Urbana.

Los consumidores encuentran una amplia variedad de alimentos frescos provenientes directamente del campo, entre ellos frutas, verduras, lácteos, granos, carnes y productos elaborados por pequeños productores.

Carolín Leguizamón, coordinadora de la feria, destacó la diversidad de artículos disponibles en esta jornada y señaló que más de 4.000 familias participan de manera indirecta en la comercialización de los productos.

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Feria de la carne ofrecerá 10.000 kilos de cortes vacunos

La actividad será complementada con la tradicional Feria de la Carne “Carnicería Che Rúpe Guarã”, que arrancará a las 07:30 y se extenderá hasta agotar existencias.

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Para esta edición se pondrán a la venta 10.000 kilos de carne vacuna mediante una alianza con los frigoríficos Cárnicos MM y la Carnicería Don Miguel.

Entre los cortes disponibles figuran el lomo a G. 62.000 por kilo, la carnaza blanca a G. 42.000, la costilla de primera a G. 36.000 y la costilla de segunda a G. 30.000 por kilo, además de otras opciones para los consumidores.

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Expectativa por la Albirroja impulsa las ventas

Leguizamón explicó que la feria fue organizada teniendo en cuenta el entusiasmo generado por el próximo compromiso de la selección paraguaya, por lo que los cortes más demandados serían las costillas de primera y segunda, además de carnes de cerdo, chorizos y otros productos ideales para reuniones familiares y encuentros entre amigos.

Los productores mantienen altas expectativas de venta en una jornada que combina alimentos frescos del campo con ofertas especiales de carne, en la antesala del esperado partido de la Albirroja.