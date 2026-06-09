MAG ofertará 10.000 kilos de carne por el Día del Padre y busca llevar las ferias a más barrios

Trabajadores del campo, con respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), participan desde hace tiempo en una feria en la Costanera de Asunción, donde comercializan distintos tipos de productos como huevos, queso, frutas y verduras, entre otros. En los últimos meses, además, se sumó la carne vacuna, tras los elevados precios que registra este producto en el mercado local, informaron los organizadores.

En ese aspecto, este miércoles 10 desde las 07:30 se llevará la iniciativa “Carnicería Che Rúpe Guarã” y se extenderá hasta agotar el stock disponible. La venta especial se realizará en alianza con Cárnicos MM y la Carnicería Don Miguel.

Entre los cortes disponibles figuran el lomo, a G. 62.000 por kilo; carnaza blanca, a G. 42.000; costilla de primera, a G. 36.000; y costilla de segunda, a G. 30.000 por kilo, entre otros. La venta busca acercar carne a precios más bajos que los registrados habitualmente en el mercado local, según informaron desde la institución.

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Buscan ampliar las ferias al interior y a los barrios

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, señaló que existe una "creciente demanda de los consumidores" para que las ferias de carne lleguen también a los barrios, por lo que la institución ya comenzó a replicar la experiencia en el interior del país.

Comentó que semanas atrás se realizó la primera actividad en Concepción, donde se comercializó no solo carne vacuna, sino también proteínas de otros orígenes animales.

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Asimismo, indicó que el MAG prevé acompañar las ferias que se realizan en distintos puntos del país con el objetivo de ampliar gradualmente la oferta a nivel regional.

“Concepción fue el primer departamento en el que realizamos la actividad. Ahora estaremos evaluando los pedidos y definiendo en qué sitio llevaremos a cabo la segunda feria. Pero ya tenemos prácticamente bien planificadas y estructuradas las actividades, que incluirán oferta de carne vacuna”, detalló.

El secretario de Estado recordó que la feria de cortes vacunos comenzó durante la Semana Santa y posteriormente se realizaron nuevas ediciones, entre ellas la desarrollada por el Día de la Madre con “Che Rúpe Guarã que registraron un importante volumen de ventas.

Respaldo de frigoríficos

Consultado sobre el acompañamiento del sector privado para desarrollar estas actividades, Giménez explicó que inicialmente plantearon la propuesta a la Asociación Rural del Paraguay (ARP), aunque no lograron avanzar.

Posteriormente, indicó que consiguieron el apoyo de frigoríficos para acompañar la iniciativa.

“Es el segundo frigorífico que participa en la feria. También otros se ofrecieron a prestar el mismo servicio, pero todavía no están pudiendo participar por cuestiones logísticas. De repente faltan cajeros o camiones para transportar la carne sin perder la cadena de frío. Son pequeños impedimentos que se irán resolviendo”, afirmó.

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Importación de carne sigue disponible

Por otra parte, Giménez sostuvo que la posibilidad de importar proteína vacuna desde otros países continúa disponible y que, desde el punto de vista sanitario, no existe ningún impedimento para concretar estas operaciones.

“Lo que queremos es que no haya ningún problema para seguir ofertando cortes vacunos, que son de alta demanda, y que el Gobierno ponga a disposición las herramientas necesarias para que las empresas comercializadoras de carne tengan la oportunidad de comprar y vender”, expresó.