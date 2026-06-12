MEF transfirió a gobernaciones y municipios más de US$ 230 millones a mayo

La transferencia realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los gobiernos departamentales y municipales totalizó G. 1,4 billones (US$ 230 millones) al cierre de mayo de 2026, según el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), disponible en la web institucional.

Según informó la cartera estatal, las gobernaciones recibieron un total de G. 934.599 millones, mientras que las municipalidades percibieron G. 492.369 millones en los primeros cinco meses del año. Detallaron que los recursos desembolsados provienen de Royalties, Impuesto al Valor Agregado (Fuente 10 Recursos del Tesoro), Canon por Juegos de Azar, y otras compensaciones.

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De acuerdo con lo detallado por el MEF, la ciudadanía puede hacer el seguimiento de las transferencias que recibe su municipio o gobernación a través del sitio web (www.mef.gov.py) ingresando el RUC se despliega el monto desembolsado a cada entidad y lo pendiente por recibir. Indicaron igualmente que esta es una herramienta para transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales.

Desde la cartera fiscal recordaron que las entidades deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo Decreto Reglamentario