MEF transfirió más de US$ 176 millones a gobernaciones y municipios

El informe de la cartera económica señala que las transferencias realizadas a los gobiernos departamentales y municipales, al cierre de abril de 2026, totalizaron G. 1.090.640 millones (US$ 176 millones al cambio vigente).

Asimismo, detalla que las gobernaciones departamentales recibieron un total de G. 701.987 millones (US$ 113 millones), mientras que las municipalidades percibieron G. 388.653 millones (US$ 63 millones) hasta abril del presente año.

Fondos transferidos a gobernaciones

El informe elaborado por la Dirección General de Departamentos y Municipios del MEF sostiene que las transferencias a las gobernaciones ascendieron a G. 701.987 millones (US$ 113 millones) y corresponden a recursos del tesoro, Fuente 10 alimentación escolar, royalties, impuesto al valor agregado (IVA), canon de juegos de azar y compensación de la Industria Nacional del Cemento (INC).

Lea más: PGN 2026: En primer cuatrimestre MEF logró ejecutar el 27,7% del gasto social

Fondos transferidos a municipios

En ese contexto, el boletín remitido por el MEF explica que las municipalidades percibieron G. 388.653 millones (US$ 63 millones) hasta abril del año en curso. Los fondos otorgados a este sector corresponden a recursos del tesoro, royalties, impuesto al valor agregado (IVA), canon de juegos de azar y compensación de la Industria Nacional del Cemento (INC).

Deben rendir cuentas

Asimismo, el boletín afirma que las entidades públicas deben presentar rendiciones de cuentas e informes cuatrimestrales para recibir las transferencias correspondientes, las cuales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año y su respectivo decreto reglamentario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Proveedores insisten en respuestas del MEF sobre deuda con el sector salud

“El incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes”, señala el boletín remitido desde la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM), dependiente de la Gerencia de Gestión Administrativa del Estado del Viceministerio de Administración Financiera (VAF).

Además, el informe menciona que la ciudadanía puede hacer seguimiento de las transferencias que reciben las gobernaciones y municipios a través de la página web institucional.

Indica que, al ingresar el RUC, se despliega el monto desembolsado a cada entidad y lo pendiente por recibir. “Es una herramienta del MEF que permite transparentar los recursos que reciben los gobiernos locales”, concluye el informe.