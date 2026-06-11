De gorra quirúrgica a lentejuelas: la Albirroja inspira productos cada vez más creativos

La clasificación de Paraguay al Mundial 2026 impulsó el ingenio de los emprendedores para transformar la pasión albirroja en productos cada vez más originales. Si pensabas que los “Albiñoquis” o los bodys de lycra eran el límite de la creatividad nacional, estas propuestas demuestran que todavía hay mucho más por descubrir.

Del consultorio a la tribuna

La creatividad paraguaya de cara al Mundial no tiene techo y también llegó al ámbito de la salud, con gorros quirúrgicos personalizados con los colores patrios y diseños inspirados en la selección paraguaya. La iniciativa busca que médicos, enfermeros y otros profesionales puedan sumarse al entusiasmo por la Albirroja incluso durante su jornada laboral.

Marisa Medina, propietaria de TP Chombas, comentó que la colección albirroja surgió para que los profesionales de la salud puedan llevar el orgullo paraguayo a su lugar de trabajo. En ese sentido, señaló que está recibiendo fotos de clientes utilizando sus prendas en salas de cirugía y consultorios.

“Nos pone contentos que de esta manera puedan acompañar a la selección. La demanda que tuvimos superó nuestras expectativas”, dijo a ABC.

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Guampas “camperita”

Las redes sociales y las plataformas de venta online se llenaron de propuestas vinculadas al Mundial. Una de las más llamativas son las guampas albirrojas impresas en 3D, que emulan de forma realista de un torso vestido con una campera deportiva con capucha de la selección paraguaya.

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La “Tanga Mariposa”

Siguiendo la tendencia , la marca @kunatai_lenceria se volvió completamente viral gracias a su “Tanga Mariposa - Colección Albirroja”. Se trata de una prenda de encaje rojo y blanco con un diseño súper delicado que moñitos tricolores a los costados. Una propuesta que revolucionó los comentarios en Instagram.

La pasión se lleva en el rostro

Entre los productos más tradicionales se encuentra el pinta caritas, aunque lejos de los pinceles y las pinturas convencionales. Este artefacto, al colocarlo directamente sobre el rostro, permite que en cuestión de segundos que los aficionados luzcan la franja y otros diseños alusivos a la selección.

Arte en las uñas

Las manicuristas locales tampoco se quedaron atrás y convirtieron las uñas en una expresión artística de apoyo a la selección. Los diseños mundialistas incluyen mini réplicas en relieve de la camiseta albirroja, pelotas personalizadas con la palabra “Paraguay” y el escudo nacional.

Mara Franco, propietaria de Mara Peluquería, manifestó que el furor por la selección llegó hasta la punta de los dedos y que la tendencia del nail art arrasó en las últimas semanas, especialmente con diseños inspirados en el país.

“Hacer este tipo de trabajos es un desafío tremendo y lleva su tiempo. Es literalmente arte en miniatura, pero ver la emoción de las chicas cuando admiran el resultado vale totalmente la pena”, expresó.

Estilo mundialista

La moda también encontró inspiración en la clasificación paraguaya. Entre las propuestas aparecen remeras con lentejuelas y mucho brillo, con detalles en rojo, blanco y azul que combinan un estilo urbano y moderno. Estas prendas acaparan la atención, especialmente entre mujeres que buscan apoyar a la selección sin recurrir necesariamente a la camiseta tradicional.

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Tejidos con pasión

Más allá del crochet tradicional, carteras y accesorios tejidos a mano siguen sumando adeptos. La Albirroja también inspiró a artesanas paraguayas, que trasladaron los colores nacionales a piezas elaboradas con técnicas tradicionales, convirtiéndolas en una de las expresiones más creativas de la fiebre mundialista.

Gastronomía paraguaya

Si bien nuestro país se caracteriza por tener una gastronomía elogiada tanto por los comensales a nivel local e internacional. Ahora con la fiebre albirroja, los profesionales de la cocina apuntaron a la innovació. Chipa tricolor, Mbeju albirrojo, son algunos de los nombres que recibe en redes al incorporar los colores patrios en su emplatado final.

Fiebre albirroja llega a distintos rubros

Los emprendedores coinciden que la diversidad de artículos demuestra que la fiebre albirroja ya se instaló más allá de las tribunas y se extiende a múltiples rubros de la economía