Viaducto de retorno de Tape Tuja: mañana implementarán desvíos en la zona de obras

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que mañana, domingo 14 de juio, se implementarán desvíos temporales sobre la avenida Silvio Pettirossi para dar continuidad a los trabajos de ampliación de la avenida General Elizardo Aquino, más conocida como Tape Tuja y denominada Corredor Vial Las Residentas.

Las obras avanzan en diferentes frentes, principalmente con la construcción del futuro viaducto de retorno en la zona del Parque Ñu Guasu. Las tareas previstas para el montaje de las pilas del futuro paso están sujetas a las condiciones climáticas.

Según informó la institución, se aplicará un esquema especial de tránsito con acompañamiento de la Patrulla Caminera con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y mantener la circulación vehicular.

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Los desvíos previstos desde mañana

Ingreso a Luque: Los vehículos deberán incorporarse gradualmente al carril interno unos 200 metros antes de la estatua de Las Residentas . Posteriormente, el tránsito será canalizado a través del paseo central para circular temporalmente por la calzada contraria, del lado del Parque Ñu Guasu . Una vez superada la zona de intervención, los conductores podrán retomar sus carriles habituales.

Ingreso a Asunción: Los vehículos que circulen por el carril interno deberán incorporarse progresivamente al carril externo antes de alcanzar el sector de obras. Al finalizar el tramo intervenido, podrán retomar la circulación normal. En este sector también estará habilitada la banquina para facilitar el flujo vehicular.

El MOPC recomienda salir con tiempo adicional para evitar contratiempos, reducir la velocidad al aproximarse al área de influencia y respetar en todo momento la señalización instalada, así como las indicaciones de la Patrulla Caminera y del personal de apoyo en pista.

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Para consultas o atención ciudadana relacionadas con el avance del proyecto, se encuentra habilitada la línea telefónica 0985 203 381.

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Obra con millonario encarecimiento por trabajos adicionales, según el MOPC

La obra, ejecutada por la firma Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco y bajo supervisión del MOPC, fue adjudicada a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley Nº 7021 de Contrataciones Públicas, lo que limita los niveles de control y transparencia aplicables a las adquisiciones estatales.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, la institución comunicó ahora que la inversión asciende a G. 166.960 millones, lo que representa un incremento de G. 33.387 millones (US$ 5,6 millones al cambio actual), equivalente a aproximadamente un 25% respecto del monto inicialmente adjudicado.

El ingeniero José Cabrera Cordero, coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC y responsable de la obra, explicó en entrevista reciente con ABC que el aumento responde a trabajos incorporados durante el diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, la construcción de un puente, además de retornos, rotondas e intersecciones.

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El funcionario agregó que el concurso de precios realizado por la FPTI contempló la elaboración del diseño final de ingeniería, la evaluación de impacto ambiental y el catastro y avalúo para la liberación de la franja de dominio.

En ese sentido, señaló que los estudios hidrológicos e hidráulicos concluyeron que era necesaria una mayor cantidad de obras hidráulicas e, incluso, la demolición y construcción de puentes de mayor capacidad sobre el arroyo Abay, así como un número superior de obras de captación y conducción de aguas.

Cabrera también explicó que el diseño del viaducto en la zona del monumento a Las Residentas tuvo que ser readecuado para compatibilizar la nueva estructura con la ya existente en la intersección de las rutas D066 y D025 (Superviaducto). Agregó que se optó por utilizar la mayor cantidad posible de elementos prefabricados para reducir las interferencias al tránsito sobre la avenida Silvio Pettirossi.