De China y Brasil llega más de la mitad de las importaciones paraguayas a mayo

China se mantuvo como el principal proveedor externo de Paraguay. Las compras desde ese país sumaron US$ 2.747,4 millones a mayo de 2026, frente a US$ 2.450,1 millones en igual periodo del año anterior. Esto representó un incremento absoluto de US$ 297,3 millones y una variación relativa de 12,1%. Además, China aportó 4,3 puntos porcentuales al crecimiento total de las importaciones, la mayor incidencia entre todos los orígenes. En mayo, las importaciones desde China alcanzaron US$ 550.328 millones, con una suba interanual de 9,1%.

Brasil ocupó el segundo lugar como vendedor del país, con importaciones por US$ 1.627 millones entre enero y mayo. El avance frente al mismo periodo de 2025 fue de US$ 101,5 millones, equivalente a un crecimiento de 6,7%. Su incidencia fue de 1,5 puntos porcentuales, lo que confirma su peso dentro de la dinámica comercial paraguaya. En mayo, las compras desde Brasil totalizaron US$ 348.457 millones, con un aumento interanual de 7,0%.

El Mercosur, impulsado, principalmente, por Brasil y Argentina, acumuló importaciones por US$ 2.122,5 millones, con una participación de 28,1% sobre el total. En términos absolutos, el bloque registró un aumento de US$ 145,6 millones, mientras que la variación relativa fue de 7,4%. Argentina, tercer origen individual dentro del bloque, sumó US$ 455,5 millones, con una suba de US$ 45 millones y una participación de 6,0%. Uruguay, en cambio, mostró una leve caída de US$ 929.000, con una reducción de 2,3%, y representó apenas 0,5% del total.

Fuera de China y el Mercosur, el Resto de Asia se ubicó como otro origen relevante, con US$ 880,1 millones y una participación de 11,7%, aunque registró una contracción de US$ 25,3 millones, equivalente a -2,8%. El bloque USMCA -Estados Unidos, México y Canadá- totalizó US$ 566 millones, con un crecimiento de US$ 78,8 millones y una suba relativa de 16,2%. Por su parte, la Unión Europea alcanzó US$ 528,9 millones, con un aumento de US$ 24,3 millones y una participación de 7,0%.

Entre los incrementos más fuertes en términos relativos se destacó Rusia, con una expansión de 113,9%, al pasar de US$ 27,0 millones a US$ 65,3 millones. No obstante, su participación siguió siendo baja, con 1,0% del total. También sobresalió el Resto del mundo, con compras por US$ 451,2 millones, una suba de US$ 137,2 millones y un crecimiento de 38,1%.

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La concentración en pocos proveedores sigue siendo alta: solo China explicó más de un tercio de las compras externas, mientras que Brasil consolidó su rol como principal socio regional. Sin embargo, la elevada concentración en pocos proveedores evidencia una dependencia estructural que puede aumentar la exposición ante cambios de precios, costos logísticos o tensiones comerciales. En este contexto, la diversificación de mercados de origen aparece como un desafío clave para fortalecer la resiliencia del abastecimiento externo del país.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.