¿Bajará el combustible?: Petropar analiza los costos tras acuerdo de paz

El anuncio del tratado de paz entre Estados Unidos e Irán provocó un alivio en el mercado internacional. Ante este nuevo escenario, la pregunta de la ciudadanía es cuándo se trasladará este alivio al bolsillo. El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, analizó la situación y estimó que para finales de este mes de junio o la primera quincena de julio se tendrán novedades sobre una eventual baja de combustibles.

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El titular de la petrolera estatal aclaró que, si bien la tendencia internacional es a la baja, el impacto en las estaciones de servicio locales no ocurre de forma automática. Esto se debe a los plazos de la cadena logística y a que actualmente la institución sigue recibiendo y consumiendo en base a los costos elevados de la época del conflicto bélico.

¿Por qué la rebaja no es inmediata?

Wilka detalló que existe un proceso logístico complejo. El producto debe viajar desde las zonas de origen hasta el Río de la Plata, para luego ser transportado en barcazas hasta la planta de Villa Elisa.

“Apenas tengamos un margen para poder bajar, vamos a hacerlo. Estamos ya con cargas que se van a empezar a cotizar con esta nueva tarifa más competitiva. Una vez que ese combustible ingrese a nuestros tanques y hagamos los análisis, estaríamos viendo si existe el margen interesante para trasladarlo de forma inmediata a la ciudadanía”, explicó Wilka.

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El titular de la petrolera estatal remarcó que las próximas semanas serán importantes para monitorear los balances internos y verificar el comportamiento del crudo en el exterior.

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"Vamos a ver cómo cierra esta segunda quincena de junio. Queremos ser muy cautos, primero debemos precautelar que la empresa mantenga los márgenes suficientes para estar sana y, segundo, asegurar que no lleguemos a fin de mes con un nuevo repunte. Si todo sigue estable, para julio tendremos novedades”, dijo en conversación con la 1080 AM.