Tras el fiasco con firma catarí, Petropar adjudicó nuevas compras de gasoíl

Tras rescindir el contrato con la firma catarí Doha Holding Group LLC, actualmente sumariada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por incumplir la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoil, por más de US$ 61 millones, Petróleos Paraguayos (Petropar) adjudicó nuevas compras del carburante.

La primera adjudicación se concretó el 12 de mayo último mediante una subasta a la baja electrónica internacional para la adquisición de hasta 40.000 metros cúbicos de diésel (contrato abierto, ID 484561).

La estatal, presidida por William Wilka, adjudicó el suministro a la empresa Trafigura Pte. Ltd., representada por Federico Aníbal Zorraquín, por un monto de US$ 49.360.000, equivalentes a US$ 1.234 por metro cúbico en el momento de la adjudicación, con un diferencial de 37,11 cpg (centavos por galón).

Compra “urgente” de gasoíl

Paralelamente, la petrolera también adjudicó otro llamado bajo la modalidad de “proceso especial de contratación” para la compra “urgente” de hasta 40.000 metros cúbicos adicionales de gasoíl (ID 489742), también bajo contrato abierto.

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En este caso, la estatal firmó contrato con la firma Glencore, representada por Gustavo Mitshuito Villasboa, por US$ 44.593.200, equivalentes a US$ 1.114,8 por metro cúbicos en el momento de la adjudicación, con un diferencial de 32 cpg.

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Con estas nuevas adjudicaciones, la petrolera estatal terminó contratando con precios que duplican la oferta realizada por la firma catarí, cuyo valor equivalía a apenas US$ 512 por metro cúbico, dato que refuerza que la propuesta de Doha Holding siempre estuvo alejada de los precios internacionales y que solo Petropar lo consideró factible durante más de un año y medio.

Otro procedimiento especial en curso

Asimismo, Petropar impulsa otro “proceso especial de contratación” para la compra de hasta 80.000 metros cúbicos de gasoíl. Del total, 40.000 metros cúbicos deberán ser entregados en Campana, kilómetro 171 del río Paraná Guazú (FOB), y los otros 40.000 metros cúbicos en el puerto de la planta de Villa Elisa (DAP).

Esta convocatoria urgente fue publicada el 28 de mayo y las ofertas serán recibidas este viernes, 5 de junio, según consta en el llamado.

Sin embargo, en este proceso aún no se conocen ni el precio estimado ni a las empresas oferentes, ya que este mecanismo permite a Petropar publicar la documentación recién después de la firma del contrato.

Incluso, en antecedentes recientes, la estatal demoró durante mucho tiempo la difusión de estos datos, como ocurrió con el fallido contrato con Doha Holding.

De acuerdo con registros de la DNCP, entre febrero de 2025 y enero de 2026 Petropar realizó seis adquisiciones bajo esta modalidad especial poco transparente, mediante las cuales compró 368.500 metros cúbicos de combustible, por un monto cercano a G. 1,8 billones, equivalentes a más de US$ 280 millones.

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El “proceso especial de contratación” fue establecido mediante la Resolución N.° 2198/2024 de la DNCP, emitida el 13 de agosto de 2024 a pedido de Petropar, apenas un mes antes de la adjudicación a Doha Holding. El documento fue firmado por el entonces encargado de despacho de la DNCP, Juan Emilio Oviedo Cabañas, en coincidencia con el inicio de las negociaciones con la firma catarí.

Ese mismo día, Doha Holding respondía el primer correo de solicitud de precios enviado por la estatal. La resolución habilita a Petropar a utilizar este mecanismo para aprovechar la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles y concretar compras en condiciones favorables.

No obstante, en el caso de Doha Holding, la empresa recibió diez prórrogas mediante adendas que ampliaron sucesivamente el plazo de entrega, desvirtuando el objetivo del procedimiento y, según cuestionamientos, en contravención a la Ley N.° 7021 de Contrataciones Públicas.

Sigue sumario de la DNCP que excluyó a Domínguez

Tras la rescisión del contrato, la DNCP ordenó la apertura de un sumario administrativo contra Doha Holding Group LLC. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 1259/26, firmada el 13 de mayo por el director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, según documentos a los que accedió ABC.

El proceso también alcanza a varias personas vinculadas a la firma: Mohammed Hussein Alquzweeni, Khalifa bin Hamad Al-Thani, Julio Ernesto Jiménez Granda, Saad Doukali, Jamal Bendaoui y Nimr Abdalati, con el objetivo de determinar si incurrieron en infracciones a la Ley N.° 7021/22 de Contrataciones Públicas.

Sin embargo, la DNCP excluyó del sumario a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Desde el inicio, Domínguez Pérez figuró como representante de la empresa catarí en el portal de la DNCP y, además, recibía los correos electrónicos enviados por Petropar para gestionar las sucesivas prórrogas otorgadas a la compañía, según la documentación.

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De las diez adendas firmadas durante la ejecución contractual, al menos siete solicitudes de conformidad fueron publicadas en el portal oficial de la DNCP. En todas ellas, Petropar remitía copia de los correos a Domínguez Pérez para que la firma catarí otorgara su conformidad a las ampliaciones de plazo.

Las adendas fueron aprobadas por distintos representantes de Doha Holding, quienes respondían las comunicaciones y autorizaban las extensiones concedidas para la entrega del combustible.

Según explicó a ABC el director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, el hecho de que Domínguez Pérez no haya respondido esos correos fue determinante para que no fuera incluido en el sumario. Según Encina. recibir las comunicaciones no constituye una participación efectiva dentro del proceso contractual.