Recursos públicos en el sistema financiero crecen 72,1% y llegan a US$ 4.359 millones

La trayectoria mensual refleja que el stock total de fondos públicos superó los US$ 3.000 millones en julio de 2025, cuando alcanzó US$ 3.152 millones. Luego se mantuvo por encima de ese umbral durante el resto del período.

En diciembre de 2025 llegó a US$ 3.459 millones y, ya en 2026, avanzó a US$ 3.622 millones en enero, US$ 3.828 millones en febrero, US$ 3.849 millones en marzo, US$ 4.172 millones en abril y US$ 4.359 millones en mayo. Solo entre marzo y mayo de 2026, el incremento fue de US$ 510 millones.

Por tipo de instrumento, los Depósitos a la Vista fueron el componente con mayor dinamismo. Pasaron de US$ 819 millones en marzo de 2025 a US$ 2.011 millones en mayo de 2026, implicando un aumento de US$ 1.192 millones, equivalente a una expansión de 145,5%.

El salto también es relevante en términos interanuales: frente a mayo de 2025, cuando se ubicaban en US$ 937 millones, el saldo creció en US$ 1.074 millones. Esta categoría adquirió mayor peso dentro de la estructura total de recursos públicos.

Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) conservaron una posición central dentro del total. En marzo de 2025 sumaban US$ 1.470 millones y en mayo de 2026 llegaron a US$ 2.053 millones, con un aumento de US$ 583 millones, equivalente a 39,7%.

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En mayo de 2026, los CDA representaron el mayor componente individual, apenas por encima de los depósitos a la vista. Entre ambos instrumentos alcanzaron US$ 4.064 millones, lo que muestra que la mayor parte de los recursos públicos depositados se concentra en estas dos modalidades.

Las Cuentas Corrientes tuvieron una incidencia menor y una evolución más estable. El saldo pasó de US$ 244 millones en marzo de 2025 a US$ 296 millones en mayo de 2026, con una suba de US$ 52 millones.

Durante el período, este componente osciló entre US$ 233 millones en diciembre de 2025 y US$ 296 millones en enero, abril y mayo de este año. Su participación dentro del total se mantuvo reducida frente al volumen de los CDA y los Depósitos a la Vista.

La comparación interanual confirma la magnitud del crecimiento. En mayo de 2025, los recursos públicos depositados en el sistema financiero sumaban US$ 2.690 millones.

Un año después, alcanzaron US$ 4.359 millones con un incremento de US$ 1.669 millones, equivalente a 62,0%. En ese mismo período, los Depósitos a la Vista aumentaron de US$ 937 millones a US$ 2.011 millones, los CDA de US$ 1.508 millones a US$ 2.053 millones y las Cuentas Corrientes de US$ 245 millones a US$ 296 millones.

Finalmente, el aumento de los fondos públicos en el sistema financiero revela una posición de liquidez relevante, pero también plantea interrogantes sobre la eficiencia en el uso de esos recursos.

Que el saldo haya crecido 72,1% entre marzo de 2025 y mayo de 2026, con US$ 4.359 millones inmovilizados, en gran parte en Depósitos a la Vista y CDA, sugiere una gestión prudente, aunque posiblemente conservadora.

En un contexto de demandas sociales, inversión pública pendiente y presión fiscal, la acumulación de recursos exige mayor transparencia sobre su destino, rendimiento y oportunidad, para evitar que la disponibilidad financiera conviva, ciertamente, con necesidades públicas insatisfechas.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.