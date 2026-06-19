El 30 de junio vence plazo para inscribir personas jurídicas en el SIARA

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre el plazo de vencimiento para inscripción en el Sistema Integrado de Registro Administrativo (SIARA) —su plataforma digital oficial— que concentra el trámite para administrar y mantener actualizados los registros de personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales.

SIARA funciona como el mecanismo digital mediante el cual el Estado paraguayo centraliza información administrativa sobre entidades civiles y comerciales, incluyendo la identificación y carga obligatoria de datos de beneficiarios finales. El esquema responde al marco legal compuesto por la Ley N.º 6446/19 (que crea el registro de beneficiario final) y la Ley N.º 7363/24 (de transparencia de ONG).

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De acuerdo con la información difundida por el MEF, el vencimiento general en el sistema SIARA para la actualización del registro de la mayoría de las personas jurídicas se fijó para el 30 de junio de 2026.

Dentro de este universo se incluyen, según el detalle disponible:

Sociedades comerciales , como S.A. y S.R.L.

Otras entidades, entre ellas organizaciones sin fines de lucro (en términos generales) no alcanzadas por la Ley 7363/2024, también conocida como Ley anti ONG.

El alcance señalado es el de la actualización anual de datos en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales para empresas “regulares”, bajo el paraguas normativo citado por el ministerio.

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Las entidades que están bajo la Ley N.º 7363/2024 una norma orientada al control, la transparencia y la rendición de cuentas de estas organizaciones, fueron las primeras en presentar esta nueva exigencia que empezó a regir este año, cuyo vencimiento para la inscripción fue el 1 de abril de 2026”.

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¿Cómo hacer el trámite en SIARA?

El MEF indica que el trámite debe realizarse ingresando al portal oficial de SIARA y utilizando la identidad electrónica. El procedimiento se apoya en un flujo digital donde el representante legal puede gestionar directamente o delegar parte del proceso.

Ingreso al sistema: acceder a la página oficial de SIARA. Autenticación: seleccionar “ingresar con tu identidad electrónica”. Si no se cuenta con ella, el sistema permite crearla en el momento. Registro/actualización del Representante Legal (RL): en el menú lateral, opción “Representante legal”; los datos personales se completan automáticamente con la cédula de identidad. Definición de quién tramita: el RL puede presentar el registro o designar a una persona autorizada (PA) para completar la gestión. Carga en Registro Administrativo (RA): completar el formulario digital con los datos de la persona o estructura jurídica. Beneficiarios finales: completar obligatoriamente la sección de “Datos de los beneficiarios finales”. Envío: guardar y luego “Enviar Solicitud” para remitirla al MEF.

Según el ministerio, la aprobación o rechazo del trámite demora aproximadamente cinco días, con notificación al correo electrónico registrado.

El MEF enmarca el cumplimiento del registro y su actualización como una acción necesaria para evitar sanciones o bloqueos en el sistema financiero paraguayo, una mención que eleva el impacto práctico del trámite más allá de lo meramente administrativo.

Ante dudas, incluidas las vinculadas a formularios para S.A. y S.R.L., el MEF sugiere consultar el manual de usuario y recuerda correos institucionales para atención: atencion_osfl@mef.gov.py, atencion_sociedades@mef.gov.py