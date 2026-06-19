Servicios Personales crecen 11,6% e Inversiones caen 14,6% a mayo 2026

El principal aumento se observó en los gastos vinculados a las remuneraciones al personal, que pasó de G. 8,972 billones a G. 10,015 billones. La variación fue de G. 1,043 billones, equivalente a un crecimiento de 11,6%. Este rubro concentró la mayor parte del incremento total y confirma su peso dentro de la estructura de transferencias. Su evolución es relevante porque corresponde a uno de los componentes más rígidos del gasto público, con incidencia directa en la dinámica fiscal mensual.

Otro aumento importante se dio en el componente de la Deuda, que subió de G. 4,475 billones a G. 4,988 billones, con una diferencia de G. 512.091 millones y una variación de 11,4%. El comportamiento muestra una mayor asignación de recursos al cumplimiento de compromisos financieros.

En un contexto de expansión del gasto total, el crecimiento de este rubro adquiere importancia por su impacto sobre el margen disponible para otras áreas del presupuesto.

Las Jubilaciones y Pensiones también tuvieron una suba significativa. El monto pasó de G. 3,543 billones en el acumulado a mayo de 2025 a G. 3,944 billones en igual periodo de 2026.

La diferencia fue de G. 401.280 millones con una expansión de 11,3%. Este incremento ubica al rubro entre los principales factores del aumento total de las transferencias, junto con servicios personales y deuda.

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En el caso de las Transferencias, el monto creció de G. 2,702 billones a G. 2,872 billones, una variación absoluta de G. 170.327 millones y un aumento relativo de 6,3%. Otros conceptos también registraron una suba: pasaron de G. 1,192 billones a G. 1,289 billones, con un incremento de G. 96.665 millones, equivalente a 8,1%.

Entre los rubros sociales y operativos, Alimentos tuvo el mayor crecimiento porcentual con 17,7%. El monto pasó de G. 97.497 millones a G. 114.744 millones, una diferencia de G. 17.247 millones.

Servicios Básicos aumentó 16,1%, de G. 63.293 millones a G. 73.487 millones, con una variación de G. 10.194 millones. Medicamentos creció 4,6%, al pasar de G. 1,243 billones a G. 1,299 billones con una suba de G. 56.834 millones.

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El contraste más marcado se observó en Inversiones. Este rubro bajó de G. 1,978 billones a G. 1,689 billones, con una caída de G. 288.899 millones, equivalente a -14,6%. También disminuyó el rubro; Combustibles, que pasó de G. 96.709 millones a G. 69.031 millones. La reducción fue de G. 27.678 millones, una variación de -28,6%, la mayor caída porcentual de los componentes.

La expansión del gasto público muestra señales que merecen atención. El mayor peso del incremento recae en rubros de alta rigidez presupuestaria y difícil ajuste en el corto plazo, reduciendo el margen fiscal para reasignar recursos hacia áreas con mayor impacto productivo o social.

Además, la caída en Inversiones resulta especialmente preocupante, porque marca una menor orientación hacia obras, infraestructura y proyectos capaces de ampliar la capacidad de crecimiento futuro.

Aunque Alimentos, Servicios Básicos y Medicamentos aumentaron, su peso relativo es menor frente al avance de compromisos permanentes. En ese contexto, el desafío fiscal no solo pasa por gastar más, sino por mejorar la composición y calidad del gasto.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.