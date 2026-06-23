Impuestos en Asunción: ¿hasta cuándo se exoneran las multas?

La Municipalidad de Asunción recuerda a sus contribuyentes que durante lo que resta del mes de junio -hasta el martes 30- está vigente una promoción por pueden acceder a una exoneración del 100 por ciento de las multas y recargos por el pago de impuestos y tasas especiales atrasadas.

Además de la exoneración total de multas y recargos para todos los pagos, aquellos que solo tengan deudas del año 2026 podrán acceder a un descuento del 10 por ciento en el total de su deuda.

Podrán acceder a esos beneficios los contribuyentes que realicen un plan de pago financiado, con una entrega inicial del 20 por ciento de la deuda y el saldo en seis cuotas.

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Finalmente, camisetas de la selección paraguaya de fútbol serán sorteadas entre todos los contribuyentes que abonen durante junio.