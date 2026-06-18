Asunción: Bello gasta en salarios más del doble de lo que recauda en impuesto inmobiliario

El informe de gestión del primer cuatrimestre de 2026 de la Municipalidad de Asunción revela que la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), mantiene la tendencia de priorizar el pago de servicios personales (salarios), por encima de la inversión en obras. El modelo de gestión replica el de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), a quien, como concejal y presidente de la Junta, Bello avaló durante su gestión.

En lo que va de 2026, primer año que corresponde enteramente a la gestión de Bello, el gasto ejecutado en la planilla de personal de la Municipalidad de Asunción supera en una proporción de 8 a 1 a la inversión en obras. A agosto de 2025, al dejar Nenecho la Intendencia, la institución tenía 9.119 funcionarios en planilla. Bello prometió una reducción de personal que, a juzgar por el gasto en salarios no se está dando.

El gasto en salarios incluso supera ampliamente la recaudación total en concepto de impuesto inmobiliario, el más importante de los tributos que componen los ingresos corrientes de la comuna. De mantenerse esta tendencia, podría configurarse la violación de normativas legales vigentes.

Cifras de la Municipalidad de Asunción: Salarios superan al impuesto inmobiliario en 2026

Entre enero y abril de 2026 la recaudación en concepto de impuesto inmobiliario alcanzó los G. 183.758 millones. Entre los gastos, el rubro de Servicios Personales (salarios, jornales y bonificaciones) superó los G. 230.172 millones durante el mismo período, lo que representa un 125% respecto al tributo citado.

Si tomamos como referencia el total de gastos corrientes de la comuna durante el mismo periodo, G. 292.784 millones, el porcentaje trepa hasta el 159% de lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario.

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En contrapartida, de la ejecución presupuestaria se observa que los fondos dirigidos a gastos de capital, es decir, aquellos que incrementan el patrimonio municipal o representan inversión física, apenas alcanzaron los G. 35.592 millones en el mismo periodo. De ese monto, G. 27.754 millones fueron destinados a obras de infraestructura.

El monto utilizado para incrementar el patrimonio de la comuna significó apenas un 19% de lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario. Según consta en el informe de gestión, la totalidad de lo destinado a gastos de capital, fue financiado con recursos institucionales (Fuente 30), es decir, con recaudación.

Qué establece la Ley 5.513/15 sobre el uso del impuesto inmobiliario para gastos corrientes

El destino de lo recaudado en concepto de impuesto inmobiliario cuenta, según la Ley N° 5.513/15, que modifica el artículo 179 de la Ley 3.966, Orgánica Municipal, con un tope máximo del 40% que puede ser destinado a gastos corrientes, entre ellos, salarios. Esta norma blinda el 60% restante, que debe ser destinado de forma exclusiva a inversión de capital.

Si bien la ejecución de Bello en el ejercicio fiscal 2026 continúa en curso, por lo que las metas anuales siguen abiertas, un desembolso sostenido con las proporciones actuales dificultará el cumplimiento de los márgenes legales.

El ritmo de la caja actual mantiene el rumbo del balance cerrado del 2024. En dicho periodo, el exintendente Óscar Rodríguez destinó únicamente G. 34.377 millones en infraestructura. La cifra representó el 13% de los G. 269.292 millones recaudados entonces por impuesto inmobiliario, por lo que el gobierno municipal anterior utilizó el 87% restante del tributo para financiar operaciones corrientes, contrario a lo que establece la ley.

Elecciones en Asunción: Camilo Pérez y la propuesta de continuidad del cartismo

El mantenimiento de la prioridad de gastos corrientes por encima de obras de infraestructura, que consta en los balances oficiales, se da en las puertas de las elecciones municipales del 4 de octubre. Los contribuyentes asuncenos tienen a su disposición la elección por la continuidad del modelo de gestión o por la posibilidad de un cambio.

En ese escenario político, la postulación del candidato oficialista a la intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista), representa, según concejales de la oposición, la continuidad de modelo de gestión cartista, agrupación a la que pertenecen el actual jefe comunal Luis Bello y el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

La propuesta del oficialismo incluye en su lista para la Junta Municipal a autoridades actuales. Diversos concejales de la bancada colorada, cartistas y disidentes, cómplices de Nenecho, además de directores que acompañaron al exintendente y al actual, Luis Bello, integran las nóminas oficiales de votación.

Rodríguez renunció en agosto del año pasado, ante la inminencia de su destitución. A su salida, la mayoría colorada que lo había acompañado en su gestión, eligió a Bello para sucederlo. La gestión de Nenecho enfrenta al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”. Pese a estos antecedentes, Rodríguez intentó, sin éxito, volver a la Junta Municipal como concejal.