MEF dio a conocer el calendario de pagos de jubilados y pensionados

De acuerdo con la comunicación oficial, hoy miércoles 24, los jubilados de la Caja Fiscal cobrarán sus haberes correspondientes al mes de junio. Los pagos se realizan de acuerdo con el calendario elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).

A mayo del presente año, la Caja Fiscal tuvo un ingreso de G. 320.473 millones frente a los egresos que sumaron G. 549.364 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el citado mes fue de G. 228.891 millones (US$ 37,5 millones al cambio actual), resultado deficitario que se explica porque los aportes no alcanzan para cubrir el total de los egresos.

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Pago a funcionarios públicos

Seguidamente, el calendario de pagos contempla que mañana jueves 25 se acreditarán los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El cronograma del MEF continuará el viernes 26 con los desembolsos para Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones.

En tanto que el lunes 29 de junio proseguirá con el pago a servidores públicos del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales.

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Finalmente, la cartera económica detalló que los desembolsos concluirán el martes 30 de junio, con el pago de los Servicios Personales pendientes.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recordaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

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