Paraguarí: productores reciben semillas del MAG y reclaman control del contrabando durante cosecha

Los 411.000 kilos de semillas de papa fueron entregadas en la plaza Kunito Miyasaka a productores de los distritos de La Colmena, Acahay, Ybycuí, Ybytymí y General Bernardino Caballero. En esta temporada se prevé el cultivo de unas 340 hectáreas del tubérculo.

El representante de la Mesa Coordinadora de Comercialización de Papa y Cebolla, Eriberto Colmán, solicitó al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, que este año se refuercen los controles al contrabando y que, durante la temporada de siembra, se supervise la concesión de las Acreditaciones Fitosanitarias de Importación (Afidi) otorgadas a los importadores.

Indicó que los productores de la región están en condiciones de abastecer al mercado nacional durante más de dos meses y que la siembra se iniciará entre septiembre y octubre de este año. Para ello, aguardan el acompañamiento de las autoridades nacionales, para obtener un precio justo por la producción.

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En ese sentido, Colmán señaló que los productores aspiran a comercializar la papa a G. 5.000 por kilo; sin embargo, hasta ahora no han logrado venderla por encima de G. 3.500. Consideró que esta situación se debe a la saturación del mercado con productos de contrabando.

Buscan fortalecer la producción nacional

La entrega de semillas representa una inversión de G. 6.699.300.000 por parte del Gobierno del Paraguay, a través del MAG. El objetivo es fortalecer la producción nacional de papa y mejorar los ingresos de las familias productoras.

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El secretario de Estado resaltó además el trabajo realizado por los técnicos de la institución para asegurar la calidad de las semillas, las cuales fueron conservadas bajo condiciones adecuadas de refrigeración, garantizando mejores perspectivas para la presente campaña.

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Impulsan la producción de semillas propias

El ministro Giménez destacó que el reto no es solo producir más, sino también mejorar la organización de los productores e impulsar la mecanización para reducir costos, aumentar la eficiencia y la competitividad.

Además, enfatizó la importancia de producir y conservar semillas propias para fortalecer la autonomía y asegurar la sostenibilidad del sector a largo plazo.