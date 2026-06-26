Peña visitó el avance del Puente de la Bioceánica, a solo 5 metros de unir Paraguay y Brasil

El presidente de la República, Santiago Peña, junto a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, visitaron hoy la zona de obras del Puente de la Bioceánica. Según se logró constatar, solo faltan apenas 5,60 metros para concretar la unión física entre Paraguay y Brasil.

La comitiva oficial, que incluyó a autoridades nacionales, departamentales y municipales de ambos países, entre ellas el prefecto de Puerto Murtinho, Nelson Cintra, recorrió el tramo central del puente. Actualmente, los obreros ejecutan las labores en la última dovela.

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Durante el recorrido, el presidente Peña hizo hincapié en el impacto geopolítico y comercial que tendrá el Corredor Bioceánico una vez que el paso fronterizo esté completamente operativo.

“Este puente va a ser la clave para unir el Atlántico y el Pacífico, acercando nuestros productos a los mercados asiáticos y generando oportunidades para millones de personas”, destacó el jefe de Estado.

Peña recordó que este proyecto es el fruto de una visión estratégica desarrollada durante décadas y remarcó que Paraguay está llamado a ser el centro logístico y de integración de la región.

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Por su parte, la ministra Claudia Centurión calificó la jornada como un día histórico y recordó que hace poco más de diez años la obra parecía un sueño imposible. “Hoy estamos a pocos metros de materializarla. Este puente no solo acortará distancias, sino que impulsará con fuerza el comercio, el turismo y abrirá oportunidades inmensas para todo el Chaco paraguayo”, afirmó.

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Los números y la tecnología del coloso vial

El Puente de la Bioceánica se destaca por sus dimensiones y la ingeniería de vanguardia aplicada en su construcción. Tiene una longitud total de 1.294 metros de extensión. Contará con dos carriles de circulación de 3,6 metros (uno por sentido) y banquinas de 3 metros con capacidad de ampliación en el futuro.

La estructura incluye pasos exclusivos diseñados para peatones y ciclistas. Asimismo, estará equipada con sensores especializados y estaciones meteorológicas propias. Esto permitirá monitorear en tiempo real su comportamiento ante el clima y el peso, optimizando el mantenimiento para prolongar su vida útil.

La megaestructura es financiada de forma íntegra por la margen paraguaya de Itaipú Binacional, con una inversión que asciende a G. 684.615.904.566. Los trabajos de construcción e ingeniería están a cargo del Consorcio Binacional PYBRA.