Itaipú pagó US$ 462 millones al Paraguay en 2025 al Paraguay

El subtotal que recibió el Paraguay en 2025 superó en US$ 165 millones al que recibió Brasil, gracias a la Remuneración por Cesión de Energía, que solo cobra el Tesoro paraguayo por su energía excedente que aprovecha el vecino país. El desembolso total de Itaipú ese año fue de US$ 758,9 millones.

Los pagos realizados en 2025 por Itaipú al lado paraguayo fueron los siguientes, según el cuadro oficial publicado en su Informe anual 2025:

Al Gobierno Paraguayo: US$ 411,6 millones, distribuidos en dos conceptos: US$ 246,5 millones en regalías y US$ 165,1 millones en Remuneración por Cesión de Energía, abonados al Tesoro Nacional.

A la ANDE: US$ 50,4 millones, compuestos por US$ 31,4 millones, rendimiento de capital, y US$ 19 millones en concepto de reembolso de gastos de administración y supervisión. El Subtotal al Paraguay en 2025 fue de US$ 462,0 millones.

Por qué Paraguay recibe más que el Brasil

Según el informe de Itaipú, todos los cargos del Anexo C son obligaciones compartidas en partes iguales por ambos países — regalías, rendimiento de capital y reembolsos de gastos—, con una excepción: la Remuneración por Cesión de Energía se paga exclusivamente al Gobierno paraguayo.

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Ese concepto, por el que el Paraguay cobra cuando cede a Brasil su parte de potencia que no usa, representó en 2025 US$ 165,1 millones y es precisamente la diferencia estructural que explica por qué el subtotal paraguayo (US$ 462 millones) supera al brasileño (US$ 296,9 millones).

Aunque las regalías deben distribuirse en partes iguales entre ambos países, el cuadro revela una asimetría acumulada: desde 1985, el Gobierno Brasileño recibió US$ 7.473,0 millones en regalías, contra US$ 7.181,6 millones que recibió el Gobierno Paraguayo por el mismo concepto.

La diferencia acumulada de US$ 291,4 millones a favor del Brasil se explica, según el informe, por los cargos por mora que Itaipú debió abonar al lado brasileño en algún momento de su historia operativa.

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Lo que acumuló Paraguay en cuatro décadas

Desde el inicio de las operaciones de la central en 1985 hasta el 31 de diciembre de 2025, el Paraguay recibió un total acumulado de US$ 13.995,6 millones —incluyendo los pagos a la ANDE—, contra los US$ 8.721,3 millones que acumuló el Brasil en el mismo período.

La diferencia histórica de más de US$ 5.274 millones a favor del Paraguay se explica, de manera casi íntegra, por los US$ 5.600,2 millones de cobros acumulados en concepto de Cesión de Energía, que el Brasil no percibe.

El total global pagado por Itaipú a ambos países desde el inicio de operaciones ascendió a US$ 22.716,9 millones.