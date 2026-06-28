ANDE: obra de la LT de 500 kV Yguazú – Valenzuela registra un 65% de avance

La nueva Línea de Transmisión (LT) de 500 kV Yguazú – Valenzuela es ejecutada en el marco de la Licitación Pública Internacional ANDE N.º 1684/2022, adjudicada al Consorcio Rieder – INCOMISA, con una inversión aproximada de US$ 94,5 millones, destinada al fortalecimiento de la infraestructura de transmisión eléctrica del país.

Actualmente, los trabajos avanzan mediante frentes simultáneos en distintos puntos estratégicos del trazado. Las cuadrillas se encuentran enfocadas en los tramos 3 y 4 en las fundaciones y montajes de las estructuras metálicas, mientras que en los tramos 1 y 2 se desarrollan tareas previas al tendido de conductores y cable de guardia.

Lea más: ANDE: Línea de 500 kV Yguazú-Valenzuela alcanzó el 60% de construcción

Paralelamente, continúan los trabajos en la zona de Repatriación y Campo 2, departamento de Caaguazú, asi como en las zonas de Yguazú, departamento de Alto Paraná, se realizan las últimas tareas de montaje de torres de amarre, consolidando el avance hacia la fase final del proyecto.

La nueva línea de transmisión, que conectará las subestaciones Yguazú y Valenzuela, contempla una infraestructura estratégica para fortalecer el Sistema Interconectado Nacional (SIN), incrementando la capacidad de transporte de energía eléctrica, mejorando la confiabilidad del servicio y acompañando el crecimiento de la demanda energética del país, destaca la ANDE.