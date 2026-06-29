Licitación del core de BNF: De nuevo solo hubo dos ofertas y una de ellas fue de ITTI

En un nuevo intento por renovar su infraestructura tecnológica, tras la cancelación de un proceso previo plagado de cuestionamientos, el Banco Nacional de Fomento (BNF) llevó a cabo esta mañana la apertura de sobres para la “Consultoría para Adquisición, Implementación, Desarrollo y Evolución del Sistema Core Bancario” (ID 480207). Pese a la envergadura del proyecto, la historia volvió a repetirse: solo dos empresas presentaron sus propuestas para el llamado.

La nueva convocatoria del BNF, presidido por Manuel Ochipintti, tiene un precio referencial de G. 135.853.390.375 (más de US$ 22 millones al tipo de cambio actual), según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El llamado se lanzó luego de que el directorio del BNF resolviera en 2025 cancelar la anterior licitación para la adquisición del core bancario, el software central sobre el cual se procesan las operaciones financieras de la entidad. Ese proceso anterior estuvo marcado desde sus inicios por observaciones al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), denuncias, protestas y sospechas de direccionamiento, de acuerdo con los antecedentes.

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Itti, de Ueno Holding, en todos los llamados

Según los documentos disponibles en el portal de la DNCP, al igual que ocurre ahora, en aquel llamado solamente se habían presentado dos oferentes: la firma ITTI S.A.E., vinculada al grupo empresarial Ueno Holding, y Softshop S.A. (ahora esta firma se presenta sola, aunque anteriormente lo hizo en el Consorcio Solubank, que además estaba integrado por Horizonte S.R.L. Soluciones Informáticas de Avanzada). La escasa concurrencia de empresas ya había llamado la atención, al tratarse de uno de los contratos tecnológicos más importantes impulsados por el banco estatal.

Precisamente, durante el desarrollo de esa licitación (que tuvo dos convocatorias antes de ser finalmente cancelada), se advirtió sobre presuntos indicios de direccionamiento del llamado hacia Itti, empresa cuyos dueños son los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña. Además, hasta marzo de 2025, el propio mandatario había declarado inversiones en dicha compañía mediante la tenencia de bonos, participación de la que posteriormente se desprendió en medio de las críticas por los aparentes conflictos de intereses.

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Los cuestionamientos también se dieron debido a que la actual asesora de Tecnología del BNF, Laura Adriana Brítez Roa, quien ocupa un cargo clave dentro del proceso de transformación digital de la institución, se había desempeñado previamente como gerente de Proyectos de ITTI.

Asimismo, las dudas sobre la transparencia del proceso fueron planteadas en distintas etapas por el entonces único competidor de ITTI.

Además, el proceso también estuvo rodeado de controversias por las sucesivas decisiones adoptadas durante la evaluación técnica de las propuestas. En el primer llamado, ITTI había quedado automáticamente descalificada por no presentar uno de los documentos considerados sustanciales por el PBC.

Sin embargo, posteriormente el BNF también descalificó a su única competidora por una cuestión de forma, relacionada con la ubicación de una copia de la garantía de mantenimiento de oferta: el oferente puso el original en la oferta económica y una copia en la técnica, situación que finalmente derivó en la cancelación de aquella convocatoria.

Otro llamado de BNF con Itti presente

Las críticas persistieron durante el segundo llamado del año pasado. En esa oportunidad, nuevamente solo Itti y Softshop S.A. presentaron ofertas. Tras la evaluación técnica, el Comité Evaluador volvió a dejar fuera de competencia a Softshop, esta vez alegando supuestas deficiencias en la acreditación del representante que firmó la propuesta del consorcio.

Según los documentos analizados por ABC Color, la observación se centró en que la representación había sido otorgada mediante un acuerdo privado con certificación notarial de firmas y no mediante un poder por escritura pública, criterio que el oferente consideró un exceso formalista.

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De ese modo, Itti fue la única que pasó a la siguiente etapa de evaluación económica. En tanto que el competidor respondió mediante una protesta administrativa y, paralelamente, presentó una denuncia ante la DNCP.

En dicha presentación sostuvo que durante la evaluación técnica se habrían vulnerado diversos artículos de la Ley N.° 7021 de Suministros y Contrataciones Públicas, de su decreto reglamentario y de resoluciones emitidas por la propia DNCP.

Finalmente, mientras la DNCP analizaba esas denuncias, el directorio del BNF sorprendió al resolver la cancelación del procedimiento, con el argumento de que surgió la necesidad de adecuar el futuro sistema a nuevas exigencias de la Superintendencia de Bancos, que no estaban contempladas en el anterior llamado.

BNF y la licitación de 2026

Este año, la convocatoria mantiene el mismo objetivo de contratar la consultoría para adquirir un nuevo core bancario.

El acto de apertura se inició a las 09:15 de hoy, 29 de junio, en la Casa Matriz del BNF, bajo la presidencia de Silvio Estigarribia, gerente departamental operativo de Contrataciones, según se lee en el acta de apertura disponible en el portal de la DNCP.

Nuevamente, solo hubo dos oferentes. La firma ITTI S.A.E. entregó una propuesta compuesta por 1.371 folios, mientras que SOFTSHOP S.A. presentó 1.629 folios.

Al igual que había ocurrido en la licitación anterior, ambas empresas aprovecharon el acto para dejar asentadas observaciones por escrito sobre la documentación presentada por su competidora.

Cuestionamientos hacia ITTI

Por un lado, el representante de Softshop S.A., Juan Cacenave, fue el primero en formular observaciones, que abarcaron desde supuestas irregularidades documentales hasta cuestionamientos sobre la composición societaria y la experiencia acreditada por ITTI.

Uno de los principales reparos estuvo dirigido al formulario de oferta. Según dejó asentado en el acta, la firma estampada en la primera hoja del documento no correspondería al firmante identificado como César Manuel Astigarraga, por lo que, a criterio del oferente, se trataría de una omisión sustancial que debería derivar en la desestimación de la propuesta.

Asimismo, cuestionó la documentación presentada respecto de la gerente técnica propuesta por ITTI, Valeria Cecilia Capra. Según la observación, pese a figurar como integrante del equipo clave del proyecto, no aparecería en las planillas de personal ni en los registros de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), circunstancia que, a criterio de Softshop, pone en duda el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego.

Las observaciones también alcanzaron aspectos societarios y tributarios de la empresa competidora. Cacenave sostuvo que entre los documentos presentados figura una patente comercial emitida a nombre de “IT Consultores SRL”, empresa distinta del oferente, por lo que solicitó que esa situación sea analizada durante la evaluación.

Así también, en el mismo escrito requirió además que el Comité Evaluador verifique en detalle la estructura accionaria de las personas jurídicas que integran ITTI, entre ellas Grupo Vázquez SAE y UENO Seguros S.A., con el objetivo de determinar si la documentación societaria presentada resulta consistente y si existe alguna situación que deba ser considerada a la luz de las normas sobre conflictos de intereses.

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Otra de las observaciones hizo referencia a una aparente inconsistencia en la cantidad de trabajadores declarados. Mientras en determinada documentación se consigna que la empresa cuenta con 5.497 personas registradas, en la planilla de aportes al IPS presentada dentro de la oferta se declara un total de 1.850 trabajadores, diferencia que, según Softshop, corresponde ser aclarada por la convocante.

La respuesta de ITTI

Por otro lado, la representante de ITTI S.A.E., Diana Jara, también presentó un extenso escrito de observaciones contra la propuesta de Softshop, centrando buena parte de sus cuestionamientos en la experiencia específica del sistema ofertado.

Según manifestó, la solución presentada por su competidora estaría integrada por diferentes plataformas informáticas que, conforme a la documentación acompañada, nunca habrían sido implementadas conjuntamente como un único core bancario. Por ello, sostuvo que no puede considerarse acreditada la experiencia exigida por el pliego para una solución integral de esa naturaleza.

En ese sentido, señaló que los antecedentes invocados por Softshop corresponden principalmente a implementaciones parciales o a módulos específicos, y no a la puesta en funcionamiento de un sistema central bancario completo.

Las observaciones de ITTI también alcanzaron la composición del equipo profesional propuesto por la competidora. Según indicó Jara, varios títulos académicos presentados por los profesionales designados no contarían con los registros y legalizaciones requeridos por la normativa vigente.

La empresa también escribió en el acta que la documentación funcional entregada por Softshop presenta vacíos respecto de diversos módulos contemplados en el alcance de la contratación.

Evaluación del BNF recién comienza

Tras el acto de apertura, el procedimiento ingresa ahora en una nueva etapa, de acuerdo con los datos del llamado. Corresponderá al Comité de Evaluación analizar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros establecidos en el PBC, así como estudiar las numerosas observaciones formuladas por ambos oferentes durante el acto de apertura.

El resultado de esa evaluación determinará si alguna de las propuestas debe ser descalificada, si corresponde solicitar aclaraciones adicionales o si se reunió las condiciones para avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento, que es la evaluación de ofertas económicas (ya que la licitación nuevamente es de dos sobres: la propuesta técnica y, luego, la competencia de precios).