Directorio de BNF resolvió cancelar la cuestionada licitación de core bancario

Mientras la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) continúa investigando las aparentes violaciones de normativas que se dieron en la licitación del core bancario del BNF, sorprendió una resolución del directorio del Fomento que cancela el cuestionado llamado.

El proceso se ha caracterizado desde sus inicios por dudas, denuncias y sospechas de direccionamiento (ID 445258, segundo llamado) a favor de la única empresa que estaba en competición, y que goza de aparentes conexiones con el poder, se trata de ITTI (empresa vinculada hasta hace poco con el presidente Peña)

De acuerdo con la resolución No 8 Acta 90 del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF) del pasado 17 de diciembre, se resolvió en primer término aprobar el informe del comité de evaluación AD HOC para la licitación pública nacional LPN 25/2024 “Consultoría para la adquisición, implementación, desarrollo y evolución del sistema core bancario”, que recomienda la cancelación del proceso para la adecuación a criterios establecidos por la Superintendencia de Bancos (SIB) en referencia a las exigencias de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que se encuentra en vías de implementación en el sistema bancario nacional.

Como segundo punto de la citada resolución, el directorio de la banca estatal resuelve hacer lugar a la recomendación del comité y cancelar la licitación.

Proceso de adquisición del core del BNF

Según se extrae del documento elaborado por el comité evaluador, el proceso de adquisición del nuevo sistema de Corre Bancario no contempla de manera explícita funcionalidades orientadas a la adopción de las NIIF, que son de cumplimiento obligatorio para las entidades reguladas por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En ese sentido, exponen que avanzar con la adjudicación de una solución que no contemple integralmente estas exigencias podría comprometer el adecuado cumplimiento de las necesidades institucionales actuales y de las disposiciones regulatorias establecidas por BCP.

Según la evaluación del comité, desde el punto de vista técnico, la comparación de funcionalidades alineadas a la NIIF permitiría entre otros aspectos: Asegurar la trazabilidad contable, el manejo de múltiples criterios de valuación y coexistencia de normativas contables. Reducir riesgos que pueden derivar en mayores costos y plazos de implementación. Además de garantizar una mayor flexibilidad y escalabilidad de Core Bancario frente a futuras exigencias regulatorias.

“Por lo expuesto, se considera técnicamente conveniente y estratégicamente oportuno contemplar este requerimiento dentro del Pliego de Bases y Condiciones, para resguardar los intereses del BNF y asegurar que la solución a ser adquirida se encuentra alienada con las directrices establecidas por el regulador”, expresa el documento.

En ese sentido, el comité sugirió la cancelación del proceso avalándose en los en el artículo 57 de la Ley 7021/22 de suministros y contrataciones públicas