Salario mínimo: economista pone el foco en la formalización y la productividad

El pasado 18 de junio, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 6.225, mediante el cual dispuso un reajuste del 5% del salario mínimo. Con esta medida, el salario mínimo para actividades diversas no especificadas asciende a G. 3.044.000 y el jornal mínimo se establece en G. 117.077, montos que rigen desde el 1 de julio de 2026.

“Gastamos una discusión enorme por el 10% de la población laboral”, afirmó el economista al referirse al debate sobre la metodología para el reajuste del salario mínimo, que cobra una minoría de los trabajadores.Si bien considera importante revisar ese mecanismo, insistió en que la prioridad debe ser incorporar a más paraguayos al empleo formal.

“La discusión urgente debe ser cómo incorporamos más paraguayos al mercado laboral formal. No podemos hablar del salario mínimo sin hablar de formalización. Hay empleados que perciben ingresos inferiores al piso legal”, enfatizó en conversación con ABC.

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La decisión generó cuestionamientos por parte de gremios de la producción y de importadores, que sostienen que el incremento debió limitarse al 2,4%, en línea con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay (BCP), indicador utilizado como referencia para medir la inflación.

Consultado sobre la posibilidad de modificar la metodología de reajuste, Garicoche señaló que “no existe una fórmula mágica” y advirtió que el debate corre el riesgo de concentrarse en un problema importante, pero no en el principal.

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Mejorar controles y facilitar la formalización

A criterio del economista, una estrategia para ampliar el empleo formal debe contemplar un mayor control sobre las empresas que incumplen la legislación laboral, la simplificación de los procesos de formalización y la revisión de algunas normas que generan distorsiones en el mercado de trabajo.

Entre ellas mencionó el régimen de estabilidad laboral luego de diez años de antigüedad. Según explicó, esa disposición puede incentivar despidos antes de alcanzar ese plazo debido al mayor costo esperado para las empresas. “La estabilidad en el mundo comienza cuando uno firma el contrato, no a los diez años”, sostuvo.

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La productividad, eje de la discusión salarial

Garicoche también planteó que la productividad debe ocupar un lugar central en el debate sobre los salarios.

Aunque reconoció la existencia de distintas metodologías para medirla, recordó que la teoría económica establece que las remuneraciones tienden a aumentar cuando también crece la productividad. “La productividad termina siendo el elemento de negociación para el salario”, afirmó.

Seis de cada diez trabajadores están en la informalidad

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la informalidad laboral continúa siendo elevada y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Paraguay la informalidad laboral sigue siendo elevada.

En el último año alcanzó al 60,1% de la población ocupada, equivalente a 1.663.000 personas. Los trabajadores por cuenta propia, el servicio doméstico y la construcción figuran entre los segmentos con mayor incidencia de empleo informal.

“No podemos seguir discutiendo únicamente cuánto aumenta el salario mínimo cuando la mayor parte de los trabajadores ni siquiera está dentro del sistema formal”, reiteró.

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Crecimiento por acumulación de capital que por productividad

En ese contexto, el economista sostuvo que el crecimiento económico del país se apoyó principalmente en la acumulación de capital, como inversiones en maquinaria, infraestructura, edificios, tecnología o tierras, y en la expansión de la superficie productiva, más que en mejoras sostenidas de la productividad.

Por ello, consideró que el desafío para los próximos años ya no consiste únicamente en crecer, sino en generar mayor valor con los mismos recursos, elevar la competitividad de las empresas y promover empleos de mayor calidad.

Para mejorar la productividad en las empresas paraguayas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y expertos locales destacaron cuatro acciones clave: invertir en tecnología y automatización, capacitar al talento humano, modernizar los procesos internos y aplicar técnicas de gestión organizacional.