Paraguay y el desafío de ordenar sus finanzas: Recomendaciones del FMI para no caer de vuelta en atrasos con proveedores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un documento esta tarde sobre la conclusión de la misión técnica en nuestro país, donde se abordaron varios aspectos, entre ellos la situación macro, como el crecimiento económico y las finanzas públicas, donde se ha dado un especial énfasis al atraso de pago con proveedores del Estado. El equipo encabezado por Fabián Valencia, se reunió con representantes del sector privado, la sociedad civil y los socios para el desarrollo del mismo entre el 15 y el 26 de junio del presente año.

En ese marco, la misión indicó que dar a conocer públicamente una estrategia para saldar los atrasos internos y reforzar la gestión de las finanzas públicas son aspectos fundamentales para preservar la credibilidad de la política fiscal.

“La resolución oportuna de estos atrasos, así como su registro y presentación de forma transparente en las estadísticas fiscales, reforzaría la credibilidad de la política fiscal, que tanto ha costado conseguir”, señaló el FMI en el documento de conclusión de la consulta del artículo IV, que se trata una revisión anual de los fundamentos macroeconómicos que hace el organismo a los países miembros.

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¿Qué hacer para evitar atrasos?

Para evitar que vuelvan a producirse atrasos en los pagos, la misión indicó que es necesaria una mejor alineación entre el presupuesto y la planificación financiera y de caja, además de reforzar la supervisión y los controles del gasto.

Añade que esto debería incluir la finalización de la implementación y la plena aplicación del Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS) del Ministerio de Economía y Finanzas, así como avanzar con su interoperabilidad con los sistemas de planificación y control del gasto de los distintos ministerios competentes.

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Además, instan a seguir avanzando hacia el registro de los gastos según el principio de devengado, con el fin de reducir el desfase entre la prestación de bienes y servicios y su contabilización en el déficit fiscal, lo que ayudaría a mejorar la transparencia. Sobre este punto, añaden que el equipo del FMI está dispuesto a apoyar los esfuerzos de las autoridades mediante el desarrollo de capacidades.

Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal es clave

El organismo hizo énfasis en que la consolidación fiscal debería seguir centrada en restablecer el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) a corto plazo, evitando al mismo tiempo una reducción excesiva del gasto esencial.

Señalaron también que la liquidación de los atrasos internos se sumará al gasto registrado, a medida que estas obligaciones se vayan contabilizando en las estadísticas fiscales.

Detallaron igualmente que la expectativa del gobierno es que en 2026 se salden los US$ 220 millones de atrasos declarados a las empresas constructoras y aproximadamente la mitad de los US$ 1.000 millones adeudados a las empresas farmacéuticas, dependiendo del resultado de las operaciones de cesión de derechos.

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Déficit estaría por encima de la meta, y ya habría un nuevo plan

Bajo estas perspectivas, según el FMI, el déficit fiscal del 2026 se ubicaría por encima de la meta inicialmente prevista en plan de convergencia (en 1,5% del PIB), reflejando principalmente el impacto de la regularización de obligaciones acumuladas con proveedores, en el marco de la prioridad asignada por las autoridades al cumplimiento de compromisos pendientes y al fortalecimiento de la integridad y exhaustividad del registro fiscal.

El resultado del ejercicio actual del 2026 también reflejaría, según el organismo, una evolución menos dinámica de los ingresos tributarios vinculados al comercio exterior, afectados en parte por la apreciación del guaraní frente al dólar (en casi 25%).

En este contexto, el Fondo anticipa que las autoridades proyectan una trayectoria de consolidación fiscal gradual orientada a retomar el cumplimiento de la LRF y converger hacia un déficit equivalente al 1,5% del PIB recién para el 2028, aunque de manera oficial, el Gobierno no ha realizado anuncio sobre el mismo.

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Esfuerzo para mejorar eficiencia del gasto

Otra de las recomendaciones frecuentes del Fondo Monetario en este tipo de evaluaciones, es la seguir fortaleciendo esfuerzos para mejorar la eficiencia del gasto y movilizar ingresos adicionales, con el fin de completar el plan de consolidación fiscal y crear margen para el gasto en desarrollo.

“Las autoridades deberían seguir mejorando la eficiencia de la administración tributaria y ampliando la base tributaria, entre otras cosas mediante una continuación de la expansión de la facturación electrónica, un control más estricto del cumplimiento de las obligaciones fiscales y el fomento de la formalización de la economía”, apuntó.

Una revisión del régimen tributario, con el fin de racionalizar los gastos tributarios, contribuiría aún más a la movilización de ingresos. Entre las opciones se incluyen orientar mejor los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos, reducir las deducciones en el impuesto a la renta personal y revisar las tasas reducidas del IVA para determinados productos, al tiempo que se protege a los hogares vulnerables mediante programas sociales focalizados, un instrumento más eficiente que las desgravaciones tributarias de carácter general.

Revisión del marco fiscal

Una vez alcanzados los objetivos de consolidación, el FMI recomienda, realizar una revisión del marco fiscal para garantizar que se mantenga alineado a la evolución de los fundamentos económicos de Paraguay y a sus necesidades de financiación para el desarrollo.

Paraguay ha incumplido o exceptuado la meta de déficit fiscal de la Ley de Responsabilidad Fiscal (del 1,5% del PIB) de forma casi ininterrumpida desde el año 2019

En el 2019, el Gobierno utilizó la primera cláusula de excepción legal debido a una fuerte sequía que afectó la economía, luengo entre el 2020-2022, la regla fue suspendida a raíz de la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias, lo que disparó el gasto público y se estableció un plan para volver a la LRF en el 2024. Sin embargo, en un tercer tramo entre 2023-2025, factores estructurales y deudas no registradas (especialmente con farmacéuticas y constructoras) impidieron alcanzar la meta, y se extendió el plazo de convergencia para el 2026

La Ley de Responsabilidad Fiscal de 2013 ha prestado un gran servicio a Paraguay a lo largo de los años, al servir de ancla para la política fiscal. No obstante, una revisión exhaustiva del marco fiscal, incluidos los regímenes tributarios, debería garantizar que siga siendo adecuado, expresó la misión ante la imposibilidad del país de cumplir la LRF en estos últimos años.

Entre los aspectos que deben tenerse en cuenta en esta revisión, sostienen la introducción de un ancla de deuda con objetivos de déficit operativos calibrados con el fin de garantizar que la deuda pública se mantenga por debajo de dicha ancla con una alta probabilidad.

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Economía resiliente y en crecimiento

Según el documento emitido esta tarde, Paraguay sigue demostrando una notable resiliencia, con un crecimiento económico sólido, respaldado por un régimen creíble de metas de inflación, amplias reservas internacionales.

Junto a estos logros, completar el programa de reformas estructurales, hacer frente a los elevados niveles de informalidad, reforzar la gestión de las finanzas públicas, y completar el plan de consolidación fiscal constituyen retos de política económica clave que figuran en la agenda de la consulta correspondiente al presente periodo.