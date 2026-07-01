¿Por qué Petropar bajó solo el precio del diésel común?

Vanessa Iribas, directora comercial de Petropar, manifestó que la reducción de G. 200 del diésel “Porã” (común) se da gracias a la renovación de stock. A partir de hoy, dicho combustible pasa de costar 8.200 guaraníes por litro a 7.990. Los precios del diésel “Mbarete” (premium) y de las naftas de Petropar se mantienen sin cambios.

“Realmente hoy las condiciones se dan gracias a las reposiciones que vamos recibiendo de los productos; esta es la primera baja inmediata que vamos a lograr luego del conflicto internacional y que representa todo lo que hoy es posible trasladar responsablemente a la ciudadanía. Nosotros estamos monitoreando de manera permanente la evolución del mercado internacional, como también todos los factores que influyen en los costos”, manifestó.

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Aseguró, en ese sentido, que a medida que van ingresando las nuevas compras se reflejarán los costos en nuevos precios si las condiciones están dadas.

Con respecto a por qué no se reducen los precios de las naftas, insistió en que es debido a las reposiciones. ”Hoy le tocó al diésel tipo tres, que es el motor de la economía, ya que prácticamente el 45% del consumo nacional es de este producto y puede tocar rápidamente o en la brevedad posible a los otros productos. Siempre que las condiciones den, los costos den, nosotros vamos a trasladar ese beneficio inmediatamente a la ciudadanía de manera responsable", declaró en ABC Cardinal.

¿Cuándo podrían bajar los precios de las naftas?

La directora comercial de Petropar no quiso dar ningún estimativo respecto a cuándo podría trasladarse también este beneficio a otros tipos de combustible.

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“Y ojalá sea pronto, ojalá sea en la brevedad posible, pero hay que tener en cuenta que son distintos factores que influyen en la estructura de costos. Pero tienen que estar seguros que siempre que las condiciones estén, nosotros inmediatamente vamos a trasladar ese beneficio a la ciudadanía”, prometió.