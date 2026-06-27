Precios de combustibles: el gasoil ya bajó, pero todavía está lejos de los niveles previos a la guerra

El mercado internacional de combustibles continúa ajustándose tras la escalada registrada por la guerra en Medio Oriente. Si bien las cotizaciones retrocedieron desde los máximos alcanzados durante la crisis y algunos emblemas en Paraguay comenzaron a trasladar parte de esa baja a los consumidores, los precios de referencia todavía permanecen muy por encima de los niveles registrados antes del estallido de las hostilidades.

De acuerdo con los analistas del sector, durante febrero, previo al la guerra, la cotización internacional del gasoil, que mueve la economía del país, se ubicaba en US$ 2,50 por galón. Sin embargo, tras el agravamiento de las hostilidades y la incertidumbre generada sobre el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, el precio alcanzó en marzo un pico de US$ 4,30 por galón, equivalente a un incremento del 72%.

Con el inicio de las negociaciones y una paulatina normalización del transporte marítimo, el mercado comenzó a “corregirse”. Al cierre de este viernes, la cotización de referencia se estabilizó en US$ 3,21 por galón, lo que representa una importante caída respecto al máximo de marzo. No obstante, el valor actual todavía se mantiene 28,4% por encima del nivel registrado en febrero, reflejando que el mercado continúa absorbiendo una prima de riesgo asociada a la logística y al abastecimiento.

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Precio de combustibles: las bajas llegarán de forma gradual

Miguel Velázquez, empresario y referente del sector de combustibles, explicó que las reducciones de precios no se darán de manera simultánea en todos los emblemas, ya que dependen del momento en que cada empresa reponga sus inventarios.

Comentó que muchas distribuidoras aún comercializan combustible adquirido durante el período de mayores cotizaciones, aunque ya concretaron nuevas compras a precios más bajos que todavía no ingresaron al país.

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Ante esa situación, señaló que algunas empresas optan por promediar el costo del producto almacenado con el combustible adquirido recientemente para poder ofrecer una reducción sin esperar la reposición total del stock.

“Esa estrategia implica resignar parte del margen de ganancia, pero permite comenzar a acompañar la tendencia de baja del mercado internacional”, explicó.

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La logística sigue condicionando los precios

Velázquez sostuvo que, pese al cese de los bombardeos, el mercado aún no recuperó completamente la normalidad.

Explicó que varias empresas navieras continúan actuando con cautela y que numerosas embarcaciones permanecen sin salir del Golfo Pérsico debido a la incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo alcanzado en la región.

Según indicó, esta situación mantiene elevados costos que no siempre son explicados al consumidor, como los seguros marítimos, los fletes y otros gastos derivados del mayor riesgo de operar en esa zona.

“La gente mira solamente la cotización internacional, pero existen costos ocultos vinculados al riesgo. Mientras ese riesgo siga siendo alto, esos costos continúan encareciendo la importación”, señaló.

El empresario agregó que, tomando como referencia los combustibles refinados que importa Paraguay, los valores internacionales todavía se ubican alrededor de un 28% por encima de los niveles previos al conflicto, aunque consideró que el escenario actual ya resulta mucho más manejable que durante el momento más crítico de la crisis.

Esperan mayor estabilidad en los próximos dos meses

Respecto a las perspectivas, Velázquez indicó que el mercado estará atento al cumplimiento del acuerdo entre Irán y Estados Unidos durante los próximos 60 días.

Aclaró que ese plazo no implica necesariamente que los precios volverán a los niveles anteriores al conflicto, sino que permitirá confirmar si la actual estabilidad logra consolidarse o si vuelven a producirse episodios de tensión que afecten nuevamente las cotizaciones y la logística internacional.

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Sigue siendo muy riesgoso anticipar nuevas bajas

A su turno, Jorge Cáceres, del emblema Copetrol, coincidió en que el escenario internacional continúa siendo altamente impredecible.

Como ejemplo, mencionó que el jueves último un buque de carga fue alcanzado por un proyectil de origen aún desconocido, hecho que provocó un nuevo incremento cercano al 2% en las cotizaciones internacionales del petróleo.

A su criterio, episodios como ese demuestran que todavía es prematuro proyectar nuevas reducciones en los precios de los combustibles. “Hay mucha incertidumbre todavía”, afirmó.

Compras de oportunidad permitieron reducir precios

Cáceres explicó que las recientes bajas aplicadas por algunos emblemas fueron posibles gracias a compras realizadas cuando el mercado internacional registró descensos temporales.

Indicó que esas oportunidades permitieron adquirir combustible a un costo menor y trasladar parte de ese beneficio a los consumidores, aunque advirtió que la evolución de los precios seguirá dependiendo del comportamiento del mercado internacional y de la situación geopolítica en Oriente Medio.