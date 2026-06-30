Con ausencia de Milei inicia hoy Cumbre del Mercosur en Paraguay

La LXVIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados se inicia a las 9:00 en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, con la presencia de seis mandatarios, en un cónclave que estará marcado por una coyuntura del bloque regional que apunta a fortalecer su relacionamiento externo y la persistencia de tensiones por un acuerdo coimercial que firmó el gobierno argentino con Estados Unidos de América.

Precisamente, el mandatario del vecino país, Javier Milei, comunicó que no asistirá a la Cumbre del Mercosur alegando cuestiones de agenda.

La reunión de Presidentes se llevará a cabo en pleno feriado nacional por la histórica clasificación de la Selección de Paraguay a los octavos de final del Mundial de la FIFA en Boston, EE.UU.

Está confirmada la presencia de los mandatarios, el anfitrión, Santiago Peña (Paraguay); Luíz Inácio Lula da Silva (Brasil); Yamandú Orsi (Uruguay); y Rodrigo Paz Pereira (Bolivia).

También José Antonio Kast (Chile) y Daniel Novoa (Ecuador).

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Asimismo estarán presentes los cancilleres de los Estados Asociados del Mercosur: Colombia, Chile y Panamá.

Además, participarán como invitados especiales: el Ministro de Estado de Comercio de los Emiratos Árabes Unidos, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers; el ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul; y el primer vicepresidente del Senado de Uzbekistán, Sodiq Safoyev.

Ramírez Lezcano informó que esta Cumbre tendrá el agregado especial de contar con la presencia de delegaciones empresariales de Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Chile, que estarán compuestas por más de 30 empresarios, quienes vienen a explorar oportunidades comerciales y de inversión en Paraguay.

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Rubén Ramírez Lezcano también informó que se tratarán en la Cumbre aspectos fundamentales de la facilitación del comercio. Dijo que “tienen que ver con cómo dinamizamos el flujo de mercancías y principalmente de personas entre nuestros países, los mecanismos de integración física, los mecanismos que nos permitan disminuir la burocracia en el tránsito fronterizo, que nos permitan dinamizar el flujo de nuestros puentes”.

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Tensión entre Brasil y Argentina

El Gobierno brasileño espera que Argentina aproveche la Cumbre de Luque para aclarar los alcances del acuerdo comercial que firmó el gobierno de Milei con EE.UU., ante el temor de que pueda generar “distorsiones” en el bloque sudamericano.

Tales temores fueron manifestados por la delegación brasileña en la reunión ordinaria que el Grupo Mercado Común del Mercosur tuvo en marzo en Asunción, preparatoria para la Cumbre que tendrán los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los socios fundadores del bloque, informó EFE.

Pese a que los representantes argentinos ya ofrecieron algunas explicaciones en dicha cita, permanecen varias dudas, afirmaron fuentes diplomáticas brasileñas.

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Diálogo con Japón sobre libre comercio

Asimismo, el canciller Rubén Ramírez Lezcano confirmó que el Mercosur insistirá en negociar un acuerdo comercial con Japón. “Vamos a hacer un anuncio importante delinicio de negociaciones con Japón,de manera que hay una serie de resultados sustantivos que van a ser parte de la agenda, resultados tangibles del ejercicio de la presidencia pro-tempore de Paraguay, que va a pasar posteriormente a manos de la República Oriental del Uruguay”, expresó el secretario de Estado.