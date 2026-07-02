Falta de capacitación y trámites de última hora explican problemas con el SIARA, según contadores

La referente de Resistencia Contable del Paraguay (RCP), Lilian Torres sostuvo que los inconvenientes registrados durante el proceso de inscripción en el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA) responde principalmente al desconocimiento sobre su funcionamiento y a la concentración de trámites en los últimos días del plazo establecido.

En entrevista con ABC Color, la contadora reafirmó su planteamiento sosteniendo que el SIARA atraviesa “una etapa normal de implementación” y comparó este proceso con el que experimentó en su momento el sistema Marangatú que después de 18 años ya no presenta dificultades.

Afirmó que los contadores no son responsables de la presentación del SIARA ya que “esa es una opción de prestar servicios a los clientes”, recalcó. Sin embargo, aseguró que quienes tienen que salir a reclamar son los sujetos obligados (empresarios y entidades sin fines de lucro).

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Implementación del SIARA requiere tiempo

En esa línea Torres dijo que se debe “entender que entender también que el SIARA es un sistema que está en proceso de implementación y el principal problema es el desconocimiento de su uso”, expresó.

La profesional contable agregó que la adaptación al sistema debe “ser gradual y tolerante” para todos, tanto para el que implementa como para los usuarios.

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Capacitaciones no fueron suficientes

En esa línea, explicó que las capacitaciones iniciales no fueron suficientes para que los usuarios adquirieran seguridad en el manejo de la plataforma.

“Por más de que hubo dos charlas que hicieron en YouTube, eso no es suficiente para que la gente pueda captar y tener seguridad de cómo manejar el sistema. Entonces, ese desconocimiento es lo que hace que la gente se quede en ese no hacer”, manifestó.

En ese sentido, la contadora refirió que harán capacitaciones sobre el SIARA en la segunda semana de este mes.

Por otro lado, Torres reiteró que el problema actual es la gente que no sabe manejar el sistema.

La contadora indicó que Resistencia Contable mantiene comunicación permanente con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) responsables del sistema para canalizar consultas e inconvenientes que surgen durante la implementación.

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Trámites de último momento

Torres sostuvo que una parte importante de los sujetos obligados esperó hasta el cierre del plazo para iniciar el procedimiento. “Esas empresas que no pudieron inscribirse es más que nada por el famoso dejar a última hora todas las cosas”, afirmó.

A su criterio, esa situación explica buena parte de las dificultades observadas durante los últimos días del proceso. “Ya llegaron al 70% de las personas que cumplieron. Ese 30% es por desconocimiento, más que nada porque siempre esperamos que se prorrogue para no hacer en tiempo y forma”, indicó.

Incluso atribuyó parte del problema al temor de utilizar una plataforma desconocida. “No es problema del sistema, es la ignorancia que nosotros tenemos. El miedo de tocar el sistema, de desconocer el sistema o los procesos también. La gente no quiere leer”, sostuvo.

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Firmas electrónicas generaron demoras

La profesional señaló que otro factor que incidió en el avance de los registros fue la alta demanda de firmas electrónicas, requisito necesario para completar el procedimiento.

“Las firmas electrónicas que necesitamos para legalizar los documentos están saturadas. Tenemos varias firmas que prestan el servicio, pero no dan abasto”, explicó.

Afirmó que la cantidad de sujetos obligados hace inevitable que el proceso demande tiempo. “Hablamos de miles de sociedades y organizaciones y entonces este es un proceso”, concluyó.