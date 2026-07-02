Deflación del 0,3% en junio por bajas en precios de alimentos y combustibles, según BCP

Junio terminó con una variación negativa del 0,3% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un resultado que llevó a una inflación acumulada de solo 1,9% en el primer semestre y una inflación interanual de 2,1%, informó el Banco Central del Paraguay (BCP) esta mañana en conferencia de prensa.

De acuerdo con la explicación de los técnicos de la banca matriz, la caída del nivel general de precios estuvo explicada principalmente por el descenso observado en alimentos, con especial impacto de frutas y verduras que cayó 5,4% en junio. Según los datos oficiales, el grupo de alimentos presentó una baja del 1,1% en el sexto mes del año, pero en la variación interanual llegó a un 2,2%, sobre un avance interanual del 5,3% en los precios observado en junio del año pasado.

De esta manera se observa que el comportamiento del IPC en junio reflejó una reducción en los alimentos particularmente con fuerte componente estacional como frutas y hortalizas. Este tipo de bienes suele mostrar oscilaciones marcadas a lo largo del año por variaciones en la oferta, factores climáticos y dinámicas de distribución.

Otros alimentos que presentaron reducciones de precios en junio fueron la carne, café, huevo, embutidos, y otros.

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Baja en combustibles

En lo que respecta a los combustibles en el mes de referencia se registró una baja del 1,3%, pero en el interanual este rubro presenta un aumento del 21%, según los datos oficiales presentados por el BCP.

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A la par, la disminución en combustibles contribuyó a aliviar el índice general de junio, dado el efecto directo que estos productos tienen sobre el gasto de los hogares y, de manera indirecta, sobre costos de transporte y logística.

Con el resultado de junio, el país cierra el primer semestre con una inflación acumulada de 1,9%, mientras que la medición a 12 meses se ubica en 2,1%, muy por debajo de la meta del 3,5% trazada por la banca matriz para el presente año.

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El desempeño de los próximos meses dependerá, entre otros factores, de la evolución de los precios de alimentos sensibles a la estacionalidad, así como de los movimientos en los combustibles, que suelen impactar en cascada sobre otros componentes de la economía.