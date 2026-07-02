SIARA: fallas en sistema del MITIC dificultan inscripción a contadores

El Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentan profesionales y empresas para cumplir con la inscripción en el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA).

Durante una conferencia de prensa ayer, la directora de Educación del CCP, Alba Talavera, explicó que el primer obstáculo se presenta en la obtención de la identidad electrónica y la firma electrónica del representante legal, requisito indispensable para iniciar el proceso de inscripción.

Sistema del MITIC reporta caídas que impiden inscripción

Afirmó que el sistema que otorga esa identidad y firma es administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

En esa línea, reiteró que las caídas del mencionado sistema, las demoras en las respuestas y la saturación de la plataforma, impiden completar los trámites dentro de los plazos previstos.

Bancos exigen el certificado

Talavera señaló que la mayor preocupación del gremio radica en que bancos, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ya exigen la constancia emitida por el SIARA para diversos trámites.

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Según afirmó, varios clientes fueron advertidos de que, en caso de no presentar el documento, podrían enfrentar restricciones como la no renovación de líneas de crédito, la imposibilidad de acceder a nuevos préstamos, el bloqueo de cuentas o la imposibilidad de abrir nuevas cuentas bancarias.

“Queremos deslindar responsabilidades porque el problema no está en los contadores ni en los contribuyentes, sino en las limitaciones informáticas del sistema”, sostuvo.

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Piden aceptar el comprobante de presentación

La dirigente explicó que mantiene comunicación con María del Carmen Benítez titular de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiario Final, desde donde solicitaron a los profesionales que continúen presentando las solicitudes de inscripción.

En ese sentido, indicó que el correo electrónico que confirma la recepción del trámite debería ser aceptado provisoriamente por las entidades financieras mientras se emite la constancia definitiva.

El Colegio de Contadores anunció además que solicitará una mesa de diálogo con las autoridades y pedirá que la Dirección General gestione, a través de la Superintendencia de Bancos, una flexibilización temporal de los requisitos exigidos por las entidades financieras.

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Piden mejorar la infraestructura informática

Los representantes del Colegio coincidieron en que las fallas registradas son similares a las que históricamente presentan otros sistemas públicos durante períodos de alta demanda.

En ese sentido, instaron al MITIC a fortalecer la infraestructura informática para evitar la saturación de las plataformas en fechas de vencimiento y facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de empresas y contribuyentes.

Asimismo, solicitaron a las entidades financieras capacitar a sus funcionarios sobre el nuevo funcionamiento del SIARA, ya que el sistema reemplaza al régimen anterior y genera documentos diferentes a los que eran emitidos hasta el año pasado.